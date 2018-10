Sešívaní potáhnou na Letnou s absolutně komplexní hvězdou v erbu

Sešívaní si užívají báječné týdny. Již v neděli potáhnou v sevřeném šiku k rivalovi na Letnou. Největší hvězdou v jejich erbu je teď bezpochyby záložník, který novému kouči slovenské reprezentace Pavlu Hapalovi přislíbil návrat do národního týmu.

„Cítím se v pohodě, celé mužstvo je v pohodě. Vyhráváme, takže v kabině vládne pohoda neskutečná. Snad si ji udržíme co nejdéle," přemítá Miroslav Stoch, kde se vzala jeho mimořádná forma.

Střelci Miroslav Stoch a Vladimír Coufal po Dukle pro #slaviatv. #sladuk

📺➡️ https://t.co/rGp8FCyjAF — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 29. října 2018

„Proti Dukle bylo hlavní bodovat naplno a naladit se na derby se Spartou. Cíl jsme splnili a teď máme dost času se připravit na neděli. Derby bude svátek a pevně věřím, že ho zvládneme," těší se.

Konto soupeře z Julisky zatížil dvěma góly. Především jeho první trefa do šibenice byla parádní. „Dva góly levačkou v jednom zápase jsem asi ještě nikdy nedal. Na takový zápas si nepamatuji," kření se 29letý rodák z Nitry.

Nositel vysoké fotbalové kvality

Není divu, že v poslední době kolem sebe slyší jen samou chválu.

„Jsem rád, že Miňo svou formu potvrzuje. Na druhou stranu jsou všichni hráči důležití. Mužstvo ho do šancí dostává, on je pak nositelem vysoké fotbalové kvality a rozhodujících momentů. Co ho znám, je v nejlepším rozpoložení, absolutně komplexní hráč. Nebezpečný při zakládání útoku i v konečné fázi. Několikrát se vrátil i za Coufala, bere si míč v pozicích, kdy by si jiný netroufl," poukazuje trenér Jindřich Trpišovský.

„Je na čase, aby se vrátil do reprezentace. Vím, že s trenérem Hapalem mluvili. Věřím, že Miňo nastoupí již v listopadu tady v Edenu," přidává se Ján Ďurica, zkušený slovenský internacionál a stoper Dukly.

Česká reprezentace musí vzít na vědomí, že se Stochem může mít v klíčové bitvě o záchranu ve druhé divizi Ligy národů velký problém.

„Miňo hraje fantasticky. Umí si skvěle najít prostor, má výbornou střelu pravou i levou nohou. Určitě se vrátí do slovenské reprezentace, když teď vyměnili trenéra. Hodně nám pomáhá," líčí český reprezentant a Stochův klubový spoluhráč Vladimír Coufal.