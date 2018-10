Vážné zranění! Krmenčíkovi asi končí sezóna

Krmenčík v neděli proti Slovácku odehrál téměř celé utkání a v 90. minutě ho vystřídal Tomáš Chorý. Vyšetření na magnetické rezonanci podle serveru odhalilo, že pětadvacetiletý kanonýr má s největší pravděpodobností přetržený zadní křížový vaz v levém koleni. To by znamenalo operaci a následnou přibližně půlroční rekonvalescenci, takže by si Krmenčík do konce této sezony už nejspíš nezahrál.

Krmenčík je pro Plzeň stěžejním hráčem. V minulé ligové sezoně byl s 16 góly nejlepším kanonýrem soutěže a v tomto ročníku zatím skóroval sedmkrát. Krmenčík zároveň patří do základní sestavy české reprezentace, za kterou dal v 19 utkáních osm branek. V nedávné minulosti o něj několikrát usilovaly kluby ze zahraničí, v Plzni však zůstal.

Dalšími útočníky v kádru západočeského obhájce ligového titulu jsou Jakub Řezníček a Chorý.