Dvacetiminutovka proměněná ve vraždění neviňátek. Jablonec ničil Duklu už od úvodu

Masakr je slabé slovo. V hotové vraždění neviňátek proměnil Petr Rada se svými jabloneckými svěřenci úvod duelu s Duklou. Nebral přitom zřetel, že na Julisce sám dlouhá léta hrával, natož aby se ohlížel na syna Filipa stojícího v domácí bráně.

Severočeši sfoukli během jednadvaceti minut Duklu jak svíčku a pak už mohli šetřit síly na dalekou cestu do Kazachstánu, kde je ve čtvrtek čeká další díl Evropské ligy. Otázkou je, zda s nimi do Astany poletí autor prvního gólu Masopust, který musel po ostrém skluzu Ďurici záhy střídat a odjet na vyšetření do nemocnice.

Jeho absence by byla pro Jablonec velkým handicapem, neboť právě Masopust načal zkázu Dukly a po dobu přítomnosti na hřišti ji i režíroval. Postaral se totiž o vedoucí gól poté, co Ďurica nezvládl odkop od brány a on za to ztrestal jeho i brankáře Radu.

Durica hořel i nadále

Durica měl vůbec černý den, neboť i před druhou inkasovanou brankou trestuhodně zaváhal, takže Doležal se kolem něho snadno protáhl a ve 14. minutě zvyšoval už na 2:0. A když pak sedm minut na to proměnil Trávník pokutový kop nařízený za faul na Lischku, byli domácí na ručník.

Však také nevybíravý faul Ďurici pramenil z obrovské frustrace, kterou hráči Dukly prožívali. Slovenský legionář ze všech nejvíc, a i proto si ji vybil na Masopustovi. Sudí Nenadál však k němu byl milosrdný, neboť mu ukázal jen žlutou kartu.

Od tohoto momentu už Severočeši neriskovali, nechodili do soubojů s takovým důrazem, jako v úvodu střetnutí, i střetům s domácími hráči se vyhýbali. Přesto byli dál o třídu lepší a po změně strana přidali další tři góly a střídající Chramosta navíc trefil tyč.

Dukle se po hodině hry podařilo debakl alespoň zmírnit a připravit jabloneckého brankáře Hrubého o neprůstřelnost trvající 404 minut, na poslední příčku se přesto po šestigólovém výprasku propadla.