Je to jako hrůzný sen, v noci špatně spím, netají příbramský Fantiš

Měl to být zápas, který zlomí příbramskou příšernou sérii tří porážek v řadě. Místo toho přibyla v sobotu doma se Slováckem čtvrtá (0:3). Šestadvacetiletý útočník Příbrami Antonín Fantiš, který převzal od Rudolfa Skácela kapitánskou pásku, odcházel z trávníku jako ve zlém snu...

Dostali jste další výprask, jak vám je?

Hrozně, ale tenhle zápas se našim výkonem lišil od těch předchozích, hlavně od toho domácího s Jabloncem 0:6 i duelu v Opavě 0:5. V nich jsme si nevytvořili skoro žádné šance, teď jsme jich měli hned několik. A jakých! Hlavní podíl na tomhle výsledku máme my vpředu, myslím záložníky a útočníky. V první půli jsme dominovali, a kdybychom ty šance dali, byl ten zápas úplně o něčem jiném. Takové příležitosti prostě musíme dávat.

Ono to ale při zakončování vypadalo buď na velké alibi, když jste místo střely hledali spoluhráče, nebo na strach vůbec vystřelit...

Strach... To se týká i mne. Zbytečně se snažíme dostat balón až do kuchyně. A také máme smůlu. Mně se míč metr před bránou odrazil od kolene nebo holeně, ani pořádně nevím, někdo ho stihl tečovat, jinak byla přihrávka dobrá. Přijde mi to všechno jako zlý sen.

Jak se dá z takového zlého snu probudit?

Já nevím... V první řadě nesmíme propadat nějaké skepsi, nebo si nesmíme říkat, že to je v hájí. Pořád zbývá hodně kol, navíc tu je nadstavba, bodů můžeme ještě získat hodně. Na druhou stranu to nás nesmí uchlácholit, že se nic neděje. Děje, situace je nepříjemná, to skóre 1:18 ze čtyř zápasů strašné. Dostat se z toho můžeme jen tvrdou prací, pak se k nám snad vrátí i štěstí.

Dají se vůbec takové zápasy vyhnat z hlavy?

Strašně těžko. Je to individuální, jak kdo takovou situaci snáší a jak se s ní vyrovnává. Mně pomáhá, když jsem s dcerkou, ta mne z toho trošku dostane, ale dostat tyhle výsledky z hlavy úplně je skoro nemožné. Přiznám se, že v noci špatně spím.

Za týden hrajete v Plzni. Tam nemáte co ztratit...

Ještě ve středu máme doma Bohemku v poháru. Potřebujeme se chytit jedním dobrým výsledkem. Do Plzně můžeme jet bez zbytečného stresu, naopak se můžeme ukázat. Hlavně tam nesmíme schytat další debakl.