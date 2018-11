Tragický úvod? Spíš tragikomický. Dukla je po dalším výprasku tam, kde před příchodem Skuhravého byla

Na chvíli dostal Duklu nad čáru ligového ponoru, protože po příchodu na Julisku posbíral v šesti zápasech deset bodů, ale lekce od Jablonce vrátila Skuhravého zpátky do reality. Pro Duklu hodně tvrdé, v sobotním klání navíc umocněné šestibrankovým výpraskem.

Sklízeli, co sami zaseli...

„Schází nám zarputilost, nepočínáme si na hřišti tak, jako v přechozích zápasech. Jako bychom věděli, že na soupeře kalibru Slavie a Jablonce nemáme a šli si s nimi jenom zahrát," byl trenér Skuhravý z výkonu svých svěřenců víc než rozpačitý.

Jejich počínání v úvodu střetnutí ho pak vyvedlo z míry úplně.

„Vždyť vstup do zápasu jsme měli tragický. Anebo spíš tragikomický, protože už po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:3. Pak jsme až do konce utkání sklízeli to, co jsme sami zaseli," nedovedl výkon svého týmu pochopit, natož pak vysvětlit.

„Dostaneme gól, prohráváme 0:1 a mužstvo nemá sílu se s tím popasovat. A začne vyrábět chyby, které normálně nedělá. Neví si rady ani se základními taktickými pokyny, které má plnit. Anebo je plní složitě, z čehož se rodí chyby, jichž se hráči normálně nedopouští," těžko se Skuhravému hledalo vysvětlení pro prachbídný výkon v podání jeho týmu.

Radovi jubilejní zápas zhořkl

I proto gólman Filip Rada lovil ze sítě jeden balon za druhým. Třikrát do přestávky, třikrát po ní. Jubilejní dvoustý zápas, který v lize právě proti Jablonci chytal, mu pořádně zhořkl.

„Šest gólů je pro synátora opravdu hodně krutých, ale pravdou je, že obrana mu v tomto utkání moc nepomohla. Proto ho po takovémto přídělu ani nebudu nějak hecovat. My už se spolu ostatně nehecujeme vůbec, protože jsme oba na něco takového dost staří," měl jablonecký kouč Petr Rada pochopení pro trauma, které jeho syn Filip po šestibrankovém výprasku prožívá.

„Místo hecování proto uslyší gratulaci. Dvě stě ligových zápasů, to je pro něho vyznamenání," konejšil žal syna i jeho spoluhráčů z Dukly.

Skepse? To by bylo to poslední!

„Však také propadnout nějaké skepsi by bylo to poslední, co teď potřebujeme. Proto jsem o přestávce na hráče nekřičel, ani hlas jsem nezvyšoval. Za stavu 0:3 nemá něco podobného smysl. Chtěl jsme na nich, aby zkusili vyhrát alespoň druhý poločas, jenže ani to se nepovedlo. Nepracovali jsme dobře a soupeř nás trestal, neboť v naší hře se objevují věci, v nichž prostě pokračovat nemůžeme," ví trenér Skuhravý po druhém vysokém přídělu v řadě, že přerod Dukly bude mnohem složitější, než si představoval a než první zápasy pod jeho vedením napovídaly.

„Třeba i proto, že komunikace s hráči před zápasem vůbec nenapovídala kolapsu, který jsme pak s Jabloncem zažili. I to je zásadní problém, který musíme vyřešit."