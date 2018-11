FOTBAL ON-LINE: Liberec udeřil na Slovácku. Sparta otočila duel s Karvinou

Karviná doma po postupu do ligy se Spartou dvakrát remizovala, tentokrát si ale Letenští po trápeních z venkovních hřišť spravili chuť. Do první půle výrazně zasáhly konzultace u videa. Po ní nejprve nařídil sudí Julínek penaltu, z níž domácí dostal Budínský do vedení. Stejný hráč byla ale o pár minut později po zhlédnutí záznamu vyloučen.

Sparta po přestávce přesilovku využila, když nejprve srovnal Radakovič a vítěznou trefu zaznamenal Stanciu. Těsně před koncem potvrdil plný bodový zisk pro hosty Plavšič. Sparta venku zabrala po třech porážkách.

Slovácko minule vyhrálo v Příbrami a bodovalo po 8 porážkách za sebou. Hostí však neoblíbeného soupeře, v lize neporazilo Liberec devětkrát za sebou a vyhrálo jediný z posledních 25 vzájemných duelů... Slovan prohrál jediné z posledních pěti kol a čtyřikrát neinkasoval.