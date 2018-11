Popáté v řadě jsme bodovali, cenil si kouč Jílek remízy Olomouce v Teplicích

„Viděli jsme standardní utkání české ligy. Na můj vkus v něm bylo málo herní kvality. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ale doplatili jsme z našeho pohledu na neproměnění šancí. Tepličtí kontrovali jedním brejkem. Soupeř ve druhém poločase zareagoval dvěma změnami v sestavě, což mu pomohlo," uvažoval kouč hostí Václav Jílek.

„Domácí se přece jen dostali do hry a vytvořili si tlak, při jejich tutovce nás zachránilo břevno," popisoval Jílek průběh zápasu.

V případě vítězství by se Olomouc přiblížila ke střední části tabulky a desátému místu, které je strategickým postem pro jarní nadstavbu. „Víme, že někteří soupeři ze spodních pater poztráceli a mohli jsme jim uniknout na větší bodový rozdíl. Ale na druhou stranu je solidní, že jsme v posledních pěti kolech neprohráli. Sbíráme bod po bodu i z venku a čisté konto z Teplic se počítá," uvažoval olomoucký trenér.

Jílek míní, že na výsledku ze severu Čech by se dalo stavět. „Chceme se od toho odpíchnout, tedy od poctivé defenzivy. Z hráčů jsem cítil daleko větší díl zodpovědnosti a agresivity, po které pořád dokola voláme. Přece jen se stále pohybujeme v jiných sférách tabulky než loni, jde nám o každý gól a bod," tvrdil Jílek.

Hejkal: Nikdo nemá nic jistého

Teplický trenér Stanislav Hejkal přijal remízu s rozpaky. „Někteří hráči nesplnili taktické pokyny. Řešili jsme to střídáním v poločase. Je to signál, že nikdo z kluků nemá nic jistého," podotkl kouč. „Olomouc totiž byla v prvním poločase silnější na míči, měla větší aktivitu a byli jsme všude pozdě. Proto jsme změnili rozestavení a je jen škoda, že jsme si poté nevytvořili víc šancí a neproměnili ani jedinou. Zní to jako klišé, ale remíza je nakonec spravedlivá," mínil trenér Severočechů.

Litoval, že se jeho týmu nepovedlo potvrdit výhru ze stadionu Bohemians Praha 1905. „Plichta s Olomoucí je pro nás ztrátou, když to spojíme s faktem, že nás v tabulce přeskočila Opava. Nečekali jsme ani bod Příbrami, která je v tabulce pod námi, z Plzně," dodal Hejkal k víkendovému dění v lize.