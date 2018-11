Plzeň jsme na každém postu devadesát minut přehráli na plné čáře, hřálo libereckého kouče

„Chci poděkovat mužstvu za charakter a předvedený výkon. Zaslouží za něj absolutorium. Bohužel gólově jsme náš dobrý výkon nepotvrdili. Pustili jsme ve druhém poločase Plzeň jednou pořádně do vápna a ona bohužel dokázala srovnat," posteskl si slovenský trenér, jehož tým uhrál se Západočechy z posledních deseti ligových duelů jen tři remízy. O nepříznivé bilanci však neměl trenér ani tušení.

„Tyhle věci nesleduju. Viděl jsem akorát odhodlanost ve tvářích svých hráčů, to bylo pro mě velmi důležité," vykládal.

Druhá půle byla podle Hornyáka na jednu branku

Severočeši zejména ve druhém poločase dostali protivníka pod tlak, po vyloučení Hejdy prostřelil Hrušku v bráně Pešek a fandové v sychravém počasí buráceli nadšením. „Hráli jsme hodně slušný fotbal. Druhý poločas se hrálo na jednu branku, škoda, že jsme nepřidali další góly," mrzelo Hornyáka, jenž o soupeři mluvil s respektem a uznáním.

„Plzeňský tým má kvalitu a velmi si ho vážím. Hraje dlouhodobě kvalitní fotbal v české lize i na mezinárodní scéně. Ale tentokrát jsme ho na každém postu devadesát minut na plné čáře přehráli," tvrdil.

Páteční vystoupení Slovanu ho hřálo u srdce, vždyť Slovan dokázal po Slavii potrápit dalšího z aspirantů na mistrovský titul. „Možná to je naším herním stylem. Je dost náročné proti nám hrát, snažíme se o vysoký presink, hrajeme technický a rychlý fotbal. To, co nám momentálně chybí, je kvalitní zakončovatel. Na tomhle postu máme největší nedostatky," uvědomuje si Hornyák.

Opustí Ševčík Liberec?

Liberec vydoloval z uplynulých čtyř utkání osm bodů (dvě výhry, dvě remízy), jenže v nich vstřelil dohromady jen tři góly. Podještědský celek se na góly nadře, navíc klíčového záložníka Petra Ševčíka lanaří pražská „S". Hornyák se s odchodem opory už pomalu smiřuje.

„Kdybych byl hráč, bral bych to jako životní šanci. Petr si to zaslouží, já mu to hrozně přeju z celého srdce, i když mi přibývají vrásky na čele. Už teď chystáme plány, co bude, kdyby Petr v zimě odešel," dodal pětačtyřicetiletý kouč.