Snadnější gól jsem asi nikdy předtím nedal, těší zlínského Vyhnala

V tabulce momentálně čtvrtí Zlíňané odskočili bodově Baníku, jenž nečekaně padl doma se Slováckem. „Vydařený podzim si užívám. I to, že jsem konečně zdravý, mohu naplno trénovat, a že mi to tam začalo padat," libuje si Vyhnal.

Trenér Fastavu Michal Bílek ho pochválil. „Ještě v září na tom byl zdravotně tak zle, že nikdo netušil, zda nebude muset ukončit kariéru. Obdivuhodně se ale dal dohromady a začalo se mu dařit. Je silný s míčem, umí hrát do kombinací a má čich na góly," vypočítává kouč Vyhnalovy přednosti.

Střetnutí s opavským nováčkem označil za mimořádně povedené. „Kontrolovali jsme ho od začátku do konce, Opavu jsme skoro k ničemu nepustili. Získali jsme důležité tři body s nepříjemným soupeřem. Po odchodu našeho klíčového záložníka Traorého do Slavie jsme si prožili hluché období, ale teď už si zase mužstvo sedá," má radost Bílek, který už mohl postavit uzdraveného stopera Buchtu.

Slezané naopak odjížděli ze Zlína zklamaní. „Nevstoupili jsme do utkání dobře, a když jsme hru vyrovnali, tak si necháme vstřelit naprosto naivní gól od Beauguela, kterému jsme nechali příliš mnoho prostoru. V pauze jsme si v kabině řekli, že si musíme počínat agresivněji, a hned po příchodu na hřiště jsme inkasovali podruhé. To bylo už bohužel po zápase. Zlín zvítězil zaslouženě," uznal opavský kapitán Nemanja Kuzmanovič.

Trenér Opavy Ivan Kopecký s ním souhlasil. „Zlíňané nás přehrávali vydařenými kombinacemi. My jsme začali hrát, až když nám teklo do bot. To takhle nejde. V závěru jsme si už počínali na hranici rizika, avšak do žádné pořádné střelecké příležitosti jsme se nedostali. Musíme se z porážky poučit," plánoval Kopecký, jenž litoval absence záložníka Kayamby. „Janetzký nezahrál na jeho postu špatně, avšak Joel nám citelně chyběl," domnívá se Kopecký.