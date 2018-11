Výsledek je krutý, asi rozhodl první gól, míní stoper Baníku Procházka

Asi jste si ligovou premiéru v této sezoně představoval jinak, viďte?

Výsledek je hodně špatný, chtěli jsme před domácím publikem urvat tři body a vrátit se k sérii, kterou jsme měli na začátku sezony. Na začátku jsme měli šance, i když ne úplně čisté. Byla tam náznaky, hodně centrů, tlak. Ale nedokázali jsme to zakončit. No, a pak přišel jeden druhý náznak od Slovácka a hned první gól před koncem poločasu. Ten asi rozhodl, nebo k tomu výsledku hodně napověděl.

Ani druhou půlku jste nezvládli. Znovu jste inkasovali po chybě, tentokrát po rohovém kopu, proč?

Chtěli jsme si od začátku vytvořit tlak, zase tam nějaké centry byly. Ale pak jsme při rohu nesplnili osobku, vyplave tam sám hráč na zadní tyči a je to 0:2. Pak už to je těžké hodnotit, to už jsme hráli vabank a soupeř mohl dát další tři góly. Už jsme byli rozházení, chtěli jsme všichni útočit a Slovácko chytře čekalo na brejky a potrestalo nás.

Nepolevili jste po dobrém rozjezdu sezony?

To bych neřekl. Měli jsme některé zápasy, které jsme měli vyhrát. Bohužel jsme je nezvládli. Chtěli jsme to dneska napravit, bohužel to dopadlo jinak.

Nedokázali jste se prosadit středem, ani po centrech. Chyběl důraz ve vápně?

Chtěli jsme hrát od lajn, dávat balony do vápna, kde jsme měli vysoké a silné útočníky. Ale bylo tam hodně zblokovaných centrů i střel. Slovácko to odbránilo a my si s tím neporadili.

Baníku se nedaří otáčet zápasy, čemu to přičítáte?

V poločase jsme si říkali, že ukážeme sílu, otočíme zápas. Měli jsme na to pětačtyřicet minut. Ale jak říkám, přišla druhá rána z rohu, na kterou máme být připravení.

Obrana byla kvůli karetním trestům pro Stronatiho a Fleišmana z poloviny nová. Jakou roli to hrálo?

Trenér nám určitě u videa řekne, co jsme dělali špatně, čí to byly góly. I my jsme ale měli několik takových akcí, jako byla ta, která předcházela prvnímu gólu Slovácka. Ale nedotlačili jsme je do brány.

Jak ze splínu ven? Je to už třetí porážka v lize za sebou.

Měli jsme čtrnáct dní do zápasu, to je vždycky těžké do toho zase naskočit. Je to dlouhá doba, jen jsme trénovali. Máme teď týden, musíme se z toho rychle vzpamatovat, říct si k tomu, co dělat líp. Máme další zápas venku, pak dva doma. Hraje se o devět bodů do přestávky, budeme chtít urvat co nejvíc.