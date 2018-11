ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Za vším hledej Berbra

Koupit se dá všechno, říkával v Dukle inženýr Ďuričko. Na potvrzení toho se stala věc nebývalá, Slovácko koupilo trenéra Svědíka. A on si hned zajel vyrovnat účty do Ostravy, neb tam dříve působil. Uvidíme, jak mu to půjde doma proti Spartě. Ta své oslavy skloubila se zápasem proti Jablonci, kde si zase své účty přijel srovnat trenér Rada, který svůj konec ve Spartě pokládal spíše za příkoří.

Liga si svůj rybníček skoro uzavřela, a přitom se zdá, že o to víc se bojí. V baráži má jednoznačnou výhodu v neporovnatelném počtu kvalitních zápasů oproti týmům ze druhé ligy, které jich mají jen pár mezi sebou ve špici soutěže. A tak ve druhé polovině tabulky první ligy neměnili trenéry jen v Olomouci, Příbrami a Bohemians. Do toho se objeví zpráva, že v Trnavě bude končit Látal s Hoftychem, prý kvůli ekonomické situaci a ztrátě motivace. Nedlouho předtím majitel Trnavy Poór mluvil o svém zájmu vstoupit do Bohemians a spekulanti mohou spekulovat.

Před posledním ligovým kolem proběhla v tisku informace, jaká je u vedení LFA spokojenost s návštěvami, že liga zase táhne. Nevím, kdo všechno ví, že dříve uváděly kluby záměrně menší počet diváků, aby nemusely platit poplatky ze vstupného a mohly vytvářet černé fondy. V dnešní době záměrně hlásí naopak větší počty, aby sponzoři měli dojem, že to mecenášství má nějaký smysl. Utvrzuje mě v tom dojem, když se při přenosu ze zahraničí koukám na diváky a při přenosu z naší ligy vidím prázdné lavice.

Komličenko je hvězda. Dá tři góly v Olomouci a zamotá hlavu všem komentátorům. V přímém přenosu, ve zprávách, v televizním Dohránu, v tisku, všude se skloňovaly nůžky. Vážení, víte, co to je gól, který střihl nůžkama třeba Ronaldo, nebo když skok nůžkama byl jeden z prvních stylů skoku do výšky v atletice? Komličenkův gól byl velice pohotový, ale obyčejný kop takzvaně zadovkou, a to ještě navíc holení.

Když jsme v Olomouci, tak světe, div se, pískala tam zápas žena! To mě připomnělo, že když začínala Damková, tak na Spartě byl na ní jako delegát Liba, a já mu říkám: Prosím tě, dej jí pořádnou známku, a ne jako ti impotenti před tebou. Výrok ‚za vším hledej ženu' si fotbalový národ poopravil na ‚za vším hledej Berbra'. A tak se diskutuje o tom, co se dělo na Julisce, kde Teplice vyfasovaly šest žlutých a dvě červené karty. Prý v reakci na kulturní vystoupení, které bylo možné vidět v Dohránu plus. Experti se přimlouvali za nadhled etické komise při hodnocení hráče Kučery. Mně to jeho vystoupení moc chytré nepřipadá.