Švédský útočník je prý Spartě blíž. Real Madrid mi na dveře neklepe, přiznává

Námluvy švédského útočníka Davida Moberga Karlssona s pražskou Spartou jsou nejspíš na dobré cestě. Čtyřiadvacetiletého fotbalistu zájem českého klubu těší, na Letnou vzkázal, že o nabídce bude vážně přemýšlet. „Není to tak, že by mi na dveře klepali zástupci Realu Madrid a ani tak, že bych neměl na výběr," nechává situaci otevřenou útočník Norrköpingu, který se vyjádřil pro list SportBladet. Změně dresu by prý mohl být nakloněný.

Přesvědčit o tom, že pražská Letná je pro Karlssona momentálně ideální fotbalovou adresou, se měl vydat do Švédska i sportovní manažer Tomáš Rosický. A podle všeho by se útočník stěhování nebránil. Jedno zahraniční angažmá si již vyzkoušel, v roce 2013 podepsal přestup do anglického Sunderlandu, Premier League si však nezahrál. Následně jej klub poslal na hostování do skotského Kilmarnocku. V další sezoně působil v Dánsku v Nordsjaellandu, odkud zamířil do IFK Norrköping.

Teď by se mohl do ciziny podívat znovu. „Když jsem šel do Sunderlandu, byl to pro mě velký krok v kariéře, teď se pokusím najít vhodnější úroveň. Tou by Sparta mohla být," cituje útočníka server sportwitness.co.uk.