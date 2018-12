Nelepí mi to. Asi kvůli děravým ponožkám a zmrzlým nohám, vtipkoval Trubač po výhře nad Libercem

„Dostávám teď mnohem větší prostor než za trenéra Šmejkala. Jen mi to nelepí, jeden vstřelený gól na kontě je málo. Možná, že to bude děravými ponožkami a zmrzlými nohami," vtipkoval Trubač, který bezprostředně po utkání s Libercem, jenž se hrál za mrazivé sloty, přišel mezi zástupce médií s děravou stulpnou.

Před týdnem byli Severočeši psychicky dole. Na Dukle padli, navíc inkasovali dvě červené karty, které se jim nepozdávaly. Byla v derby se Slovanem motivačním prvkem křivda z Julisky?

„Hodili jsme ten zápas za hlavu. Můžete se k tomu postavit jakkoli. Buď bojkotem, nebo semknutím se. Máme výbornou partu, na hřišti je to vidět," pochvaloval si Trubač. Stejně tak ho těšilo, že nebezpečný Liberec pustili domácí jen do jedné šance.

Zaplať pánbůh, že chyběl Ševčík

Slovan budil obavy, v posledních zápasech dostával minimum gólů, před cestou na Stínadla držel čtyřzápasovou neporazitelnost. „Měli jsme z Liberce velký respekt, disponuje nejlepší rozehrávkou v soutěži. Zaplať pánbůh, že mu chyběl výborný Ševčík, o kterého mají zájem Slavia se Spartou, což se nedivím. Když to shrnu, s výkonem i výsledkem jsme velmi spokojení," řekl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Jeho tým pomalu stoupá tabulkou, bodů ale nedále nemá příliš. Do konce podzimu ho čekají duely na Spartě a doma se Zlínem. „Řekli jsme si, že z posledních třech utkání na podzim potřebujeme čtyři body. Už máme tři. Další můžeme přidat na Spartě. Viděl jsem ji v MOL Cupu v Opavě, není týmem, který by se nedal porazit. Samozřejmě, je to pořád Sparta, doma je silná, ale my body také potřebujeme," pověděl Trubač.

To Liberec má vyšší cíle, výhrou se chtěl dotáhnout na šestý Baník. Na Stínadlech však formu z uplynulých zápasů nepotvrdil. „Do utkání jsme vstoupili zle, vyprodukovali jsme hrubou chybu, kterou soupeř potrestal. Teplice byly silnější ve středu pole, získávaly odražené míče. Bohužel jsme nedokázali nahradit Ševčíka, citelně nám chyběl," konstatoval kouč Slovanu Zsolt Hornyák.

„Chyběla mi přímočarost, spousta míčů chodila dozadu. Kolektivní výkon nebyl tak silný jako před týdnem proti Plzni. Nestačí hrát na sedmdesát procent, zaostali jsme v bojovnosti, agresivitě. Hlavně v první půli," dodal Hornyák, který se smiřuje s tím, že 24letý Ševčík, jenž stál v pátek kvůli žlutým kartám, v zimě odejede. „Hledáme varianty, jak ho do budoucna nahradit. V Teplicích se nám to nepovedlo," podotkl slovenský kouč.