Signál, po němž jsme dali gól, byl pečlivě nacvičený, přiznal ostravský kapitán Hrubý

Baník jel do Příbrami s jasným cílem. Po třech porážkách v řadě konečně vyhrát. To se mu v 17. kole první fotbalové ligy povedlo. Klíčovým momentem byl rohový kop, kdy Milan Jirásek nakrátko přihrál Robertu Hrubému a čtyřiadvacetiletý kapitán, nikým neatakován, uklidil míč přesně k tyči a nasměroval svůj tým k výhře 2:0...

Do Příbrami jste přijeli pro tři body. Bylo hodně těžké je získat?

Bylo to těžký zápas, na těžkém terénu, s nímž jsme ale počítali, to byl především boj o území. Navíc tomu nepomohlo počasí, pršelo, což ale bylo stejné pro všechny. Příbram začala dobře, ale nám se to podařilo při jejich náporu odkopat. Před koncem první půle jsme dali důležitý gól, ve druhé jsme si vedení především hlídali. Navíc jsme přidali ještě druhý, takže si odvážíme cenné vítězství.

Co bylo impulzem pro zvrat v utkání?

Udrželi jsme nulu při jejich náporu. Nekazili jsme přihrávky a neztráceli jednoduché míče, které jsme měli v úvodu. Povedlo se nám pár akcí a začali jsme si věřit, po vstřeleném gólu o to víc.

Byla vaše trefa klíčová?

Svým způsobem ano. Uklidnila nás.

Gól jste dal po rozehraném rohovém kopu, překvapilo vás, kolik vám domácí nechali prostoru?

My jsme tuhle situaci na tréninku pilovali. Viděli jsme na videu, že takové situace moc nehlídají. Jsem rád, že to vyšlo. Využil jsem toho, že se mnou nikdo nevyběhl, míč jsem si v klidu převzal, a pak už se snažil jen vystřelit, což se povedlo, prošlo to do brány. Už před zápasem jsme si říkali, že zápas bude o prvním gólu, a ten jsme dali my.

Ale při šancích Příbrami jste měli i štěstí...

To máte pravdu, trochu mi zatrnulo, když byl Rezek před prázdnou bránou a zblízka poslal míč vedle. Konečně se k nám štěstí přiklonilo, my jsme měli v několika zápasech smůlu, kdy jsme podobné šance nedali a trefili třeba tyč.

Ulevilo se vám po třech porážkách v řadě?

Určitě ano, byl na nás stále větší tlak. Po dobrém začátku sezóny jsme byli namlsaní, tři porážky v řadě jsme nečekali, ale to se stane. V Příbrami jsme to chtěli zlomit. Nebyli jsme zase moc nervózní, věděli jsme, že tak špatný výkon jako doma proti Slovácku, kdy jsme prohráli 0:3 už předvést nemůžeme.