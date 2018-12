Rada zase s nulou a Dukla uzmula další bod. Pořád ale hrajeme o holý život, varuje kouč

Třetí ligový duel v řadě a třetí nula. Filip Rada zavřel bránu i v malém pražském derby a vychytal fotbalistům Dukly u Botiče cenný bod. „Kluci dobře brání a zatím je to dobré. Nechci ale zase moc chválit, aby to nebylo v dalších zápasech naopak,“ tvrdí zkušený gólman.

Dlouho se přitom mezi tyčemi celkem nudil, posledních dvacet minut však měl kupu práce. „Udržoval jsem se pořád v pohybu, abych byl připravený, kdyby náhodou něco bylo. A náhodou bylo," připomněl dobře naladěný brankář několik velkých šancí Bohemians.

V závěru mu pomohlo i štěstí. „Po přihrávce Reitera si útočník mohl vybrat, kam mi to dá. Naštěstí přestřelil. A taky mně zatrnulo po nůžkách Dostála, který měl mraky času. Kdyby to uklidil do vinglu, byl bych naštvaný," přiznal Rada, kterého z tribuny v neděli odpoledne bedlivě pozoroval jeho otec Petr. „Jsem vždycky strašně rád, když se přijde podívat. V tomhle počasí asi vymrznul. Klobouk dolů, že přijel," řekl.

Dukla se pod novým trenérem Romanem Skuhravým pomalu dere tabulkou do klidnějších vod. Na aktuálně deváté Teplice ztrácí už jen čtyři body. Přitom v úvodních sedmi kolech sbírala samé porážky.

„Pořád jsem věřil, že se zvedneme. Kdybych nevěřil, mohl jsem odevzdat rukavice a skončit," usmívá se Rada. „Pořád ale hrajeme o holý život," brzdí euforii Skuhravý, pod jehož vedením získal tým z deseti zápasů 15 bodů. „Z beznadějné situace se pomalými krůčky škrábeme do stavu, kdy můžeme o něco hrát. Že se tam škrábeme tuhou defenzívou, je prostě vyhodnocení stavu kádru, který máme. Největší problém mužstva v současnosti je, že nemá moc velké sebevědomí," dodal třiačtyřicetiletý kouč.