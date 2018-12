Chorý nasměroval Plzeň ke třem bodům, Sigma byla neškodná

Západočeši do zápasu za vydatného deště na těžkém terénu lépe vstoupili. Byli přesnější, důraznější v soubojích a dokázali využít prostor, který jim hosté při kombinaci dopřávali. Čermák se však na malém vápně hned v úvodu ke střele nedostal, hlavičku Petržely zase lapil Buchta.

Po třiadvaceti minutách však Houska předvedl nesmyslnou rozehrávku na vlastní polovině, kdy Vepřek na jeho míč nedosáhl, tudíž Petržela pohodlně pláchl po pravé straně a jeho přízemní centr poslal do sítě Chorý - 1:0.

Hosté, kteří byli dlouho zcela neškodní, mohli znenadání vyrovnat, když Vepřek poslal centrovaný míč z levé strany na hranici malého vápna a Dvořák dokázal zakončit, jenže Hruška předvedl skvělý zákrok a stoprocentní šanci lapil!

Když už se zdálo, že Hanáci i přes všechny chyby v rozehrávce udrží do pauzy lichotivé manko, prohrál Vepřek ve středu pole tvrdý souboj s Chorým, který přihrál do pravé strany Čermákovi, jehož přihrávku na nabíhajícího Chorého si do vlastní branky srazil Sladký - 2:0.

Krátce po obrátce se olomoucký tým dvakrát přiblížil naději na korekci skóre, jenže když dokázal Zahradníček ve dvaapadesáté minutě poslat přízemní centr do pokutového území a našel volného Nešpora, útočník Sigmy ve vyložené pozici vůbec netrefil branku. Následně dokázal Hubník zablokovat ránu Dvořáka.

Plzeň zpozorněla, v dalších minutách už držela míč v dostatečné vzdálenosti od brankáře Hrušky, a naopak mohla navýšit náskok, jenže vydařený střelecký pokus Procházky dokázali obránci Olomouce zablokovat.

Sigma ani přes veškerou snahu nedokázala výsledek korigovat, a tak už čtyři ligová kola čeká na vítězství, přičemž defenzivu Plzně nedokázala překonat šest zápasů v řadě.