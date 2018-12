Klokani ztratili německou posilu. V derby nehrál ani bahrajnský střelec Hilál

Bývalého hráče Dortmundu Schumachera, který přišel do Ďolíčku na konci srpna z Jihlavy, trápí problémy s kotníkem. Na hřišti se zřejmě objeví až v jarní části sezony. „Nastupoval dva měsíce nedoléčený s prášky. No prostě na hovno... Odcestuje do Německa a pravděpodobně se to bude řešit operací," posteskl si trenér Klokanů Martin Hašek.

K utkání přitom nenominoval ani Bahrajnce Hilála, jenž je v probíhajícím ligovém ročníku s pěti zásahy nejlepším střelcem mužstva. „Vrátil se z reprezentace a už po minulém zápase s Příbramí jsem ho hodnotil, že byl zapíchlej jako vidle. I když jsem to čekal," řekl Hašek na adresu pětadvacetiletého forvarda, jenž tento týden kvůli namoženému svalu příliš nenatrénoval.

„Tři dny před utkáním nedokončil trénink, to byl jediný trénink, kdy byl s námi. V sobotu to chtěl zkusit, ale řekl jsem mu, aby šel na tribunu a doléčil se. Třikrát odjel na reprezentaci a dvakrát, když se vrátil dva dny před zápasem, hrál špatně, a ještě se zranil. Jednou se z ní vrátil o týden dřív, protože hrál jen jeden zápas a trenér Soukup nám ho uvolnil. A na tehdejší zápas s Plzní se pak připravil velmi dobře a byl opravdu platný. Chceme ho prostě příště fakt zdravého," dodal kouč zelenobílých a doufá, že se Hilál vrátí do tréninkového procesu v úterý.