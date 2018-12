Pirocha mrzí, že nemůže nastoupit proti „své“ Plzni

Loni v zimě jste poprvé okusil bližší kontakt s první ligou...

V Pardubicích mi skončilo roční hostování a vrátil jsem se do přípravy Viktorie Plzeň k trenéru Pavlu Vrbovi. Řešili jsme, jestli zůstanu v kádru nebo půjdu na hostování. Jaro jsem pak strávil v Jablonci. Za trenéra Petra Rady jsem nastoupil v lize jen třikrát, ale nebyl jsem naštvaný. Klukům se dařilo, postoupili do Evropské ligy. V týmu vládla dobrá atmosféra. Hostování nelituji, byly to cenné zkušenosti.

Co vás pak přimělo v létě k odchodu z Plzně do Karviné?

Radil jsem se i s manažerem, jak to udělat. Nabídek jsem měl víc a rozhodli jsme se, že to jako hráč Plzně zkusím v Karviné. Je tam pěkné fotbalové zázemí, hezký stadión a předpokládal jsem, že by to mohlo vyjít. Nastoupil jsem za Karvinou na druhý poločas v Edenu proti Slavii. Pak jsem se na měsíc zranil a pomalu se dostávám zpátky. Zahrál jsem si krátce i v odvetném podzimním zápase v Karviné se Slavií. Teď přišla zima a všechno je těžší. Kluci v Karviné jsou ale super. Doufám, že se zachráníme.

V příštím kole hraje Karviná s Jabloncem. Jak se těšíte a chystáte?

Chceme vyhrát za každou cenu. A případné hecování s protihráči? Určitě si s někým napíšu, nejspíš s Vojtou Kubistou.

A pak přijde cesta do Plzně.

Bohužel mám ve smlouvě, že proti Plzni nemohu hrát. Takže po Jablonci nastane pro mě konec podzimu. Té klauzuli rozumím. A chápu kroky plzeňského vedení, že to tak nastavili. Většinou mívají hráči na hostování proti svému klubu speciální motivaci. Chtěl bych si v Plzni zahrát, ale budu tam jen jako divák přihlížet zápasu, jehož aktéry znám. Jsem na to zvědavý. Vím, že Viktorka Plzeň potřebuje bodovat, aby udržela naději na stíhací jízdu na Slavii.

Sledujete plzeňské účinkování v Lize mistrů?

Kluci si vedou zatím dobře. Viděl jsem jejich utkání jen v televizi. Na to, abych byl v hledišti, jsem neměl čas. Přece jen je Karviná od Plzně vzdálená asi pět set kilometrů.

Máte představu o své nejbližší fotbalové budoucnosti?

Vycházím z toho, že v Karviné mi běží hostování do konce června příštího roku. Ale nevím, jestli se třeba v zimě nerozhodnou v Plzni mě vzít zpátky. Snad bude jasněji během čtrnácti dní.