Dal gól a na dva nahrál. Ale štvou mě šance, které neproměňuju, přiznal Doležal

Je to pro vás po zápase v Evropské lize určitá úleva?

Samozřejmě jsem rád, že jsem dal gól a na dva nahrál. Ale zase jsem tam měl asi dvě nebo tři šance, které jsem ještě mohl proměnit. Těší mě především, že jsme to zvládli jako tým, předvedli jsme podobný výkon jako s Rennes ve čtvrtek. Až na první poločas, kdy tam Zlín měl nějaké závary. Myslím, že po pauze jsme je do ničeho nepustili a dohráli jsme to tak, jak se patří.

Trochu na mě působíte, jako byste ani neměl radost a spíš vás mrzely neproměněné šance. Je to tak?

(usměje se) Jasně, že jsem rád, ale ty šance mě štvou, že se do nich dostávám a že je neproměňuju. Za alespoň jeden gól jsem ale rád. Ale ono je jedno, kdo je dává. Samozřejmě jsem útočník a měl bych je střílet, ovšem výsledek dělá tým a týmově jsme to zvládli skvěle.

Na třetí parádní gól jste nahrál Tomáši Holešovi, křikl si na vás?

Podíval jsem se, jestli tam někdo pode mnou není a viděl jsem Holyho. Šel jsem do souboje, neviděl jsem, jestli je někdo za mnou, tak jsem mu to vrátil hlavou a pak už to parádně trefil.

Stihl jste se vůbec za míčem otočit?

Jo, tu trajektorii jsem viděl, stejně tak, jak gólman skáče a nemá to. Byl to krásný gól. Myslím, že třetí branka nás úplně uklidnila. Zlín jsme pak už do ničeho nepustili a dohráli to.

Trefuje to Holeš takhle i na tréninku?

Musím říci, že ano. Samozřejmě, že někdy to ulítne. Ostatně Hübscha (Hübschman) tam měl taky střelu, která skončila asi až někde u Kauflandu (usměje se). Prostě někdy vám to sedne, někdy ne. Jemu to teď sedlo parádně. Jsme rádi, že to tam spadlo.

Byly zlomové dva góly do šatny?

Myslím si, že jo. Dostali jsme se psychicky nahoru, když jsme vedli 2:0. V poločase jsme si říkali, že nesmíme zalízt a musíme hrát furt aktivně, abychom Zlín nepustili do tlaku, a to se nám povedlo. Druhý poločas byl v naší režii. Věděli jsme, že Zlín hlavně nakopává míče na Beauguela a na Vyhnala a pak balóny sbírají, že se snaží centrovat před bránu. Z taktického hlediska jsme to zvládli fantasticky.

Hrálo se o to, kdo poskočí před Spartu na třetí místo, byla to extra motivace navíc?

Samozřejmě to byla motivace dostat se výš, a odskočit těm, co jsou pod námi, hlavně Zlínu. Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme to zvládli, a ještě s takovým výsledkem.