Věřím, že se na Jablonec dobře připravíme, říká Berkovec před soubojem s favoritem

Fotbalový brankář Martin Berkovec se připravuje na to, že bude v sobotu čelit ofenzivní síle třetího celku prvoligové tabulky Jablonce v čele s kanonýrem Doležalem. Právě souboj poslední Karviné s účastníkem základní skupiny Evropské ligy je jedním z duelů 18. kola Fortuna ligy. Třebaže Berkovec využívá volné chvilky v náročném programu k občasným cestám ze severu Moravy do domovské Prahy, po fotbalové stránce se naplno koncentruje na karvinské působení. „Chceme ještě urvat nějaké body," řekl gólman v rozhovoru pro Sport.cz k pozimnímu finiši.

Slavia Praha, Mladá Boleslav, Jablonec, Viktoria Plzeň, to je čtveřice soupeřů, se kterými se utkáváte v závěrečných čtyřech kolech podzimní fáze ligy. Je to vražedný los?

Prostě to tak za sebou vyšlo. Se Slavií jsme prohráli, pak jsme si odvezli bod z Boleslavi. Ale věděli jsme od začátku sezony, co nás čeká v prosinci. Teď se chystáme na Jablonec. Bude to už třetí vzájemný zápas na podzim. V lize jsme u nich neuspěli, nedávno jsme Jablonec zdolali v MOL Cupu a nyní půjde o ligové body. V poháru jsme se přesvědčili, že se s nimi dá hrát, a proč je v lize neporazit? Může to být zajímavé.

Za Jablonec střelecky exceluje novopečený reprezentační útočník Martin Doležal, který byl vyhlášen nejlepším hráčem listopadu v anketě Ligové fotbalové asociace. Nastupuje pravidelně i v Evropské lize a minule se podílel gólem a dvěma asistencemi na vítězství Jablonce nad Zlínem 4:0.

Samozřejmě, že jablonecké počínání sledujeme. A věřím, že se na utkání dobře připravíme. V každém mužstvu jsou vždycky hráči, kteří jsou nebezpečnější a mohou se kdykoliv prosadit. Jablonec je nepříjemným týmem pro všechny soupeře.

A pak jedete na půdu druhé Plzně, účastníka Ligy mistrů. S jakým cílem?

Pokusíme se tam urvat nějaké body.

Karviná navzdory problémům v ligové tabulce postoupila do jarního čtvrtfinále MOL Cupu. Jak se k tomu stavíte?

Je pěkné, že jsme mezi osmi nejlepšími pohárovými celky, které hrají o Evropu. Už samotný fakt, že v domácím poháru přečká Karviná zimu, má svou cenu. Ale mrzí nás málo bodů v lize. Raději bychom jich měli víc, protože záchrana je prioritou.