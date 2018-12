Primátor Opavy: Zájemců o fotbalový klub je více

"Náš zájem prodat klub či pro něj jen získat investora trvá. S panem Grohem jsme se sešli, některé věci a důvody nám vysvětlil. Dál má o klub zájem. Jsme ochotni jednat. Ta jednání jsou ale znovu na začátku," řekl ČTK Navrátil. Dodal, že ale Groh není v tuto chvíli jediným zájemcem. "Je jich více, ale i tato jednání jsou na počátku. Proto o nich nebudeme nyní mluvit," vysvětlil primátor.

Opava, která se v létě po třinácti letech vrátila do nejvyšší soutěže, se strategického partnera snaží získat dlouhodobě. Nabídka Groha, který počátkem října tvrdil, že jeho firma bude do měsíce součástí velké skupiny kolem soukromé francouzské banky Montpellier, byla časově omezená. Smlouva měla být podepsána do konce října. To se ale nestalo. Hlavně proto, že zájemce neposlal městu slíbené peníze.

Podle dohody měl investor zaplatit za dvě třetiny akcií 50 milionů korun ještě před podpisem smlouvy. Na kontě města měly být ale už počátkem října. Groh 4. října na zastupitelstvu vystoupil a odpovídal na dotazy zástupců města. Ti narazili i na jeho exekuce ve výši několika set tisíc korun. Jejich existenci potvrdil, blíže se k nim ale veřejně vyjadřovat nechtěl s vysvětlením, že jde o citlivou soukromou záležitost.

Nově zvolené vedení města už na ustavujícím zasedání zastupitelstva prosadilo bod, který se prodejem klubu zabýval. Nakonec zastupitelé zrušili říjnové usnesení, které s prodejem dvou třetin akcií počítalo. To prý ale podle vedení města nebrání případným dalším jednáním.

Roční náklady na chod opavského klubu v době, kdy hraje nejvyšší soutěž, se pohybují okolo 60 milionů korun. Město podle Navrátila přispívá v několika kategoriích. Největší podpora 11,2 milionu korun jde na chod mládežnických týmů. Téměř čtyři miliony korun město platí za údržbu stadionu. Tato suma se letos pravděpodobně o milion zvýší. Navýšení má pokrýt větší náklady na údržbu nového vyhřívaného trávníku. Sumou 1,8 milionu korun pak město dotuje přímo profesionální fotbal. Zbývající prostředky musí klub získat z prodeje vysílacích práv a vstupenek, prostřednictvím dotací a od sponzorů.