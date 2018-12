Sprcha pro Duklu! Příbram po obratu dobyla Julisku

Na téměř prázdné Julisce prohrávali gólem Djuranoviče a vypadalo to, že spadnou na sestupové příčky. Nakonec však fotbalisté Příbrami v páteční předehrávce první ligy předvedli obrat, po výhře 2:1 poskočili na desáté místo.

Vítěznou trefu obstaral v 77. minutě útočník Fantiš, který navázal na vyrovnávací gól Rezka z pokutového kopu. Středočeši vyhráli po osmi zápasech, naopak Dukla, za kterou po třízápasovém trestu nastoupil slovenský stoper Ďurica, prohrála po čtyřech utkáních a zůstává patnáctá.

O první vzrušení se postarala po půlhodině Příbram. Keita hlavou prodloužil centr, Fantiš se vzápětí pokusil o lob. Cestě míče do sítě zabránil na brankové čáře obránce Podaný.

Pražané se ke slovu dostali v 41. minutě. Djuranović obehrál Antwiho, namířil si to do příbramské šestnáctky a vystřelil na první tyč. Kočí se překvapit nenechal, ránu vyrazil na roh. Těsně před přestávkou mohli jít do vedení hosté, když se hbitý Mingazov zbavil dvou hráčů, z úhlu ale napálil vybíhajícího brankáře Radu.

Po změně stran zničehonic udeřili domácí. V 56. minutě nechtěně Antwi při obranném zákroku přihrál do úniku Djuranovičovi, jeho první střelu zastavila tyč, černohorský útočník se však z dorážky už nemýlil.

Jenže v 68. minutě hlavní rozhodčí posoudil skluz Ostojice jako nedovolený a Rezek z pokutového kopu vyrovnal. Poté Antwi napravil svoje předchozí zaváhání, náramným centrem našel Fantiše, který rozhodl o triumfu Příbrami.