Fotbalu jsme moc neukázali, ale válku jsme vyhráli, radoval se ostravský Holzer

V prvním poločase se na hru moc dívat nedalo, souhlasíte?

Naprosto. S fotbalem to nemělo nic společného. První poločas musel být pro diváky hrozný. Nevím, proč jsme neměli postříkané hřiště, ale trošku jsme na to asi doplatili. V kombinaci jsme si vůbec nevěděli rady, byli jsme všude pozdě, Bohemka kombinovala lépe než my. Naštěstí si z toho žádnou šanci nevytvořila. Byl to hlavně boj z naší strany o střed hřiště, o vypadlé balony.

Co vás zvedlo? První gól?

Možná už přestávka, kdy jsme si pár věcí řekli, trenér nám tam něco doporučil, trochu zvedl hlas. Ale ani druhý poločas nebyl nijak rozdílný od prvního. Zase válka, ale zdálo se mi, že střed hřiště a vypadlé míče jsme měli ve druhém poločase my. Dostali jsme se i do zakončení, to se trošku zlepšilo.

Vedení jste trefil po rychlém brejku přesně k tyči, tam jste mířil?

Hlavně jsem chtěl trefit bránu. Filous (Martin Fillo) táhl míč a viděl jsem, že chce střílet, ale křikl jsem na něj, ať mi to dá na levačku. Jsem rád, že to tam padlo, protože jsem se dost bál, ať mi to na tom terénu neskočí.

Gólman si na míč sáhl, tlačil jste ho očima hodně do branky?

Jo, tlačil hodně, vší silou. Nevím, jestli se to tak blbě točilo, že na to úplně nedosáhl, ale pro nás dobře, že se to kroutilo ven z brány. Byl to důležitý gól.

Který vás uklidnil?

My jsme se už v poločase bavili, že je to o tom jednom gólu, tak jako v Příbrami, nebo před tím doma se Slováckem a vlastně i v Opavě. Tušili jsme, že kdo ho dá jako první, ten vyhraje. Na druhou stranu Bohemka si ale nevypracovala úplně vyložené šance. Měla tam nějaké střely z boku, ale nebyly to pro Laštyho (Jana Laštůvku) těžší zákroky. Obrana pracovala velmi dobře.

Na branku jste střílel i krátce před prvním gólem. Martin Fillo ale míč přizvedl nad břevno. Šel by do sítě?

Z mého pohledu to do brány šlo, ale nevím, jestli by to prošlo. Možné je, že kdyby to Filouš pustil, že by gólman těžko reagoval. Nezazlívám mu to, šel do toho, také chtěl dát gól.

Zvítězit, přestože se herně trápíte, je určitě velmi cenné, že?

S Plzní jsme hráli velmi dobře a prohráli. V Příbrami jsme dobře nehráli a vyhráli. Teď taky. Jsme strašně rádi, že vyhráváme, i když takovým způsobem. Fanoušci z toho nemůžou mít takovou radost, ale na druhou stranu máme tolik bodů, kolik máme, jsme tam kde jsme a vážíme si toho.

Navíc jste uspěli po třech zápasech, v nichž jste doma nevyhráli...

Byla to nesmírně důležitá výhra, protože je to vždy špatně, když se prohrává doma. Naštěstí jsme vozili body z venku a teď jsme přidali i ty domácí.

Proč na Baník přišel herní útlum?

Nevím, asi to je tou zimou (smích).