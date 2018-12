Herně i kondičně mám do ideálu daleko, hlásí kanonýr, byť utnul čtyřměsíční půst

„Čekání bylo hodně dlouhé. I když je třeba vzít v potaz, že jsem téměř dva měsíce nehrál," připomínal vleklé zranění nohy Škoda. Střelecky vyšel naprázdno v sedmi zápasech, do nichž naskočil z lavičky náhradníků a ve čtyřech, kdy byl v základní sestavě.

Shodou okolností se před sobotním zápasem radoval z gólu naposledy právě na hřišti Mladé Boleslavi, která v sobotu dorazila do Edenu. „Však mi to kluci v šatně připomínali a říkali, že přichází můj čas," smál se zkušený útočník po vítězství 3:2.

Hned v úvodu se dostal do velké šance po rohovém kopu Stocha, jenže hlavou poslal míč nad branku. „Měli jsme dost šancí a slušně jsme brankáře Šedu rozchytali. Držel naděje Mladé Boleslavi. Až po penaltě jsme získali klid," připomínal Škoda okamžik z dvacáté minuty, kdy po faulu Džafiče na Deliho proměnil pokutový kop.

„Hned jsem byl rozhodnutý, kam balón pošlu. Nicméně necítil jsem se úplně komfortně, protože jsem o chvilku dříve svoji velkou příležitost nevyužil. Ale míč jsem trefil přesně k tyči," lebedil si Škoda.

„Hodně mi pomohla dvě předešlá ligová kola, do nichž jsem naskočil v základní sestavě. A zejména pak zápas v Opavě, který jsem zvládl celý," říkal Škoda. „Vždy je těžké se do sestavy vracet po zranění. Máme v kádru spoustu útočníku, o místo je třeba bojovat. Ale já věřil ve své schopnosti. A pak už nezbývalo, než jen doufat v příležitost," popisoval návrat mezi Trpišovského jedenáct vyvolených Škoda.

Byť čekání na gól utnul, v oblacích nelétal a přehnané euforii nepropadal. „Není to tak, že by mi to momentálně padalo. Necítím se špatně. Ale do ideálu má moje forma herně i kondičně ještě daleko," pronesl sebekriticky Škoda, jenž závěr bitvy o body s Mladou Boleslaví sledoval jen z lavičky náhradníků, kam usedl při tříbrankovém náskoku.

„Nedohráli jsme zápas dobře. Vyrobili jsme chybu v rozehrávce, pak přišla penalta... Konec byl hodně hektický a nepříjemný. Když rozhodčí písknul konec, fakt se mi ulevilo," přiznával s úsměvem Škoda, jenž v průběhu týdne absolvoval sezení s bossem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem o prodloužení kontraktu platného do léta 2019.

Pokud dojde k dohodě a Škoda naplní bilanci z předešlých čtyř sezón, kdy se pokaždé dostal přes deset ligových tref, velmi pravděpodobně vstoupí v dresu Slavie do Klubu ligových kanonýrů. „Milanova budoucnost v týmu už se řeší. Osobně jsem přesvědčený, že výrazně střelecky promluví ještě do průběhu nynějšího ročníku," pronesl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský na adresu borce, který má dosud na kontě šestaosmdesát ligových branek.