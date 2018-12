Radost se dívat, uznale kýval nad kvalitou Slavie trenér poražených

Čtyřikrát v řadě odcházeli ze vzájemné bitvy poraženi, a ještě bez vstřeleného gólu. V sobotním duelu v Edenu se zdálo, že ani na pátý pokus se fotbalistům Mladé Boleslavi nepodaří obranu Slavie překonat. Zbývalo pět minut do konce a Středočeši prohrávali o tři branky. Nakonec ale po dvou gólových zápisech nejlepšího ligového kanonýra Komličenka zápas zdramatizovali, nicméně prohru, už šestou v řadě ze vzájemných duelů, neodvrátili.

„Slavia vyhrála zcela zaslouženě. Výsledek vypadá, že zápas byl těsný, ale v první půli nás Slavia jednoznačně přehrávala. Byť jsem stál na lavičce soupeře, musím uznat, že byla radost se na jejich hru dívat. My jsme nestačili v agresivitě, a když jsme měli míč, nedokázali jsme s ním efektivně naložit," posteskl si Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi.

Jeho tým výrazně podržel brankář Jan Šeda, který zejména ještě za bezbrankového stavu vytasil několik fantastických zákroků. „Přežili jsme dvě tři šance, a pak přijde okamžik, kdy je proti nám penalta na základě záznamu. Psychicky to tým srazí. Nejsem zastáncem videorozhodčího a duel v Edenu mi moje mínění potvrdil. Kdyby se technika používala všude, ok, ale takhle... Myslím, že v našem zápase na Slavii by nebyla ani jedna penalta. Měli bychom více věcí nechat na rozhodčích," přemítal brankář Mladé Boleslavi.

I v průběhu druhého poločasu předvedl několik parádních zákroků, díky nimž Slavia neponížila Středočechy větším přídělem. „Výsledek vypadal v jednom okamžiku hrozivě," uznal Weber, že při tříbrankovém vedení soupeře mu nebylo dobře po těle.

Ale stačily dvě chyby domácího Traorého a Mladá Boleslav se dokázala přiblížit na rozdíl jediného gólu. „Závěr tak získal alespoň náboj, ale kontaktní góly jsme měli dát dříve," věděl Weber, že na vyrovnání už nebyl prostor. „Slavia byla celý zápas na balónu dominantní, ale konec asi podcenila. Bylo vidět, že se její hráči klepali, byli rádi za závěrečný hvizd," připojil Šeda.