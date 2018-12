Ronaldo mě kopíruje, směje se Rezek a děkuje fanouškům Sparty

Práskl do balonu, který se zastavil až v síti. Vydařený přímý kop zajistil Příbrami druhou podzimní remízu se Spartou. Brankář Heča měl sice balon na rukavicích, ale zkrotit ho nedokázal.

„Měl jsem štěstí, že nehrál Roman Květ, on by mi přímák určitě vzal. Jsem rád, že jsem ho po dlouhé době využil. Gólman udělal maximum, chytit to nešlo... Ba ne, jsem prostě rád," libuje si Jan Rezek.

Dokázal míči udělit dost podobnou trajektorii, jakou z přímých kopů předvádí Cristiano Ronaldo. Jedna studie dokonce tvrdí, že slavná značka CR7 má prý výhodu proti většině fotbalistů v tom, že má v kotníku kost navíc. Uvedená predispozice, se kterou se rodí pouze 10 procent světové populace, mimo jiné u rodáka z Madeiry způsobuje, že například právě jeho přímé kopy jsou silnější, přesnější a mají větší rotaci.

Nepochodíte ovšem, když Rezkovi řeknete, že slavný vzor vcelku zdárně kopíruje.

„Kdepak. Já jsem starší, takže bych řekl, že přímé kopy kopíruje Ronaldo ode mě. Akorát on měl větší štěstí v kariéře," chechtá se příbramský mazák.

Příbram dokázala i podruhé během podzimu s rozklíženou Spartou remizovat. „Ceníme si toho hodně. Pořád je to Sparta, šli jsme do zápasu s pokorou a s tím, že její kluci, kteří teď tolik nehráli, se budou chtít ukázat. Předvedli jsme důstojný výkon a je škoda, že Mingy (Mingazov) v závěru trefil tyč, mohli jsme mít i tři body," poukazuje Rezek.