Můj kalkul byl chybný, poháry nás doběhly, přiznal kouč Sigmy Jílek. V zimě chce přivést stopera

S fotbalovou Olomoucí v uplynulé sezoně svedl zázrak. V pozici nováčka ji trenér Václav Jílek dokormidloval až do předkol Evropské ligy, kde odehrála vynikající bitvy se Sevillou. Jenže účast v pohárech si vybrala daň v nejvyšší soutěži. Oproti loňsku je Sigma v těžkém mínusu, na jaře ji čeká tvrdý boj po záchranu.

Když se ohlédnete za podzimem, co vám vyjde?

Byly před námi postaveny tři cíle. Ten první, důstojně reprezentovat klub v Evropě, se podařil. Naplnili jsme i druhý, přezimujeme v MOL Cupu.

V lize jste však zůstali za očekáváním.

Vyhlásili jsme atak na první šestku, chtěli jsme si vytvořit pozici, abychom se vyhnuli boji o záchranu. Ani jedno jsme nenaplnili.

Byla liga daní za start v předkolech Evropské ligy?

Vliv měla. Nešlo o otázku kondice, nýbrž mentality. Během krátké doby jsme zažili příliš vrcholů za sebou. Postup z druhé ligy – euforie. Pak skvělé výsledky v nejvyšší soutěži – euforie. Najednou Evropa – zase euforie. Neunesli jsme to v hlavách, abychom byli schopní koncentrace na, v uvozovkách, běžné ligové zápasy,

Upřímně, očekával jste, že poháry mohou být směrem k lize problém?

Nečekal. Dlouho jsem si to nechtěl připouštět. Vnímal jsem kolem sebe hlasy, že nás poháry doběhnou, že bude problém. Já ale věřil, že budeme zvládat obě fronty. Můj kalkul byl chybný. Poháry nás trochu doběhly.

Chyběly zkušenosti?

Sice se říká, že naše mužstvo je dlouhý čas pohromadě, dvakrát však bylo ve druhé lize. Ligových startů zase kluci tolik nemají. Jablonec zvládal přešaltování z Evropy výborně. Když se ale podívám na jeho sestavu, jeden hráč vedle druhého jsou nesmírně zkušení. Naším deficitem je mentální labilita. V momentě, kdy nechytnete začátek podzimu, strašně blbě se do toho naskakuje. Neznám mužstvo, které by bylo schopno téměř z nuly po desátém kole zapnout a soutěž válcovat.

Spoléháte na to, že tým vyjde z období neúspěchu mentálně silnější, zocelený?

Víte, loňský úspěch jsme udělali obranou. Všichni nás chválili za ofenzívu, ale my jsme byli po Plzni a Slavii třetí nejméně inkasující mužstvo. Teď jsme čtvrtí nejvíce inkasující. Dělal jsem si statistiku herních parametrů. Střely, šance, držení míče. Ve všech jsme kolem pátého, šestého místa. Ale jsme nejhorší v defenzívní činnosti a v efektivitě střelby. Na jeden gól potřebujeme čtrnáct střel. Tady je zakopaný pes.

Tlačíte na vedení ohledně posílení kádru pro jaro?

Myslím, že mužstvo nepotřebuje výrazně měnit. Zastávám teorii, že víc změn najednou není vhodné. Víme, kde nás tlačí bota. Na stoperu jsme alternovali Lukášem Kalvachem, a byť to zvládl výborně, pořád vnímám, že na tuto pozici by měla přijít zkušenost a kvalita v jednom. A bavíme se také o jednom hráči do ofenzívy.