Budínský zůstává a bude v Karviné kapitánem. Nemám s tím problém, říká

Jak vnímáte to, že se o vašem odchodu co půl roku spekuluje, ale vy jste stále hráčem Karviné?

Na jednu stranu je hezké, že je o mě zájem, na druhou se nikdo s Karvinou konkrétně nedohodl, takže jsem stále tady a nemám s tím žádný problém.

Chtěl vás především Jozef Weber, který vás do tehdy druholigové Karviné přivedl z Bohemians. Bral byste to?

V Bohemce jsem tehdy nehrál a Trenér Weber si vytáhnul a znovu mě tady nastartoval. Byla to jedna z možných cest, ale zatím jsem pořád tady a dokud tady budu, neuslyšíte ode mne nic jiného, než že jsem připravený hrát za Karvinou.

Trenér Norbert Hrnčár vám dal kapitánskou pásku po Markovi Janečkovi, který přestoupil do Trnavy. Co to pro vás znamená?

Jsem tu pátou sezonu a patřím k nejzkušenějším, takže to je možná zhodnocení práce, kterou jsme tady odvedl. Je to i zodpovědnost. Ale určitě se jí nebojím, jsem rád. Beru to tak, že tu zodpovědnost bych už měl mít. Ale bude to nové, protože v mužích jsem ještě kapitán nebyl.

Kádr se hodně změnil. Nebude to v úvodu jara problém?

Na něčem jsme pracovali, uvidíme už z Opavou, jak jsme se připravili. Byli jsme přes měsíc spolu, věřím, že to bude znát. Všichni jsme profíci, musíme se sehrát s kýmkoliv, kdo přijde. Navíc přišli samí dobří kluci. I v kabině je všechno v pohodě. Myslím si, že to bude klapat.

Liga se po 30. kole rozdělí a bude se hrát nadstavba, jaké to bude?

Příjemné zpestření. V nadstavbě budeme hrát s týmy, s nimiž máme větší šanci uspět. Tohle by mělo být lepší, než bojovat o záchranu proti Plzni nebo Slavii. Nadstavba je ještě daleko říct, nejlepší by bylo se skupině o udržení úplně vyhnout. Ale cílem je jednoznačně záchrana a za tím všichni půjdeme. Všichni si to v kabině uvědomujeme.

Začínáte s Opavou, kterou jste když hrála ještě v Brně, porazili 3:1.

Ty první zápasy po zimní přestávce nejsou moc o fotbale. Bude to spíše boj, protože terény nejsou ideální. Půjdeme si to s Opavou rozdat a uvidíme, kdo se bude na konci radovat. Potřebujeme prostě dát o gól více, než soupeř.