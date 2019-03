Ulevilo se mu, když po Slavii porazil i Jablonec, to nepopíral. „Určitě nejtěžšího soupeře, na něhož jsme na jaře narazili,“ přiznával plzeňský kouč Pavel Vrba poté, co se jeho tým díky výhře minimálně do neděle bodově dotáhl na ligového lídra z Edenu. „Hlavně jsme však zvládli hodně náročný zápas, který by mohl znamenat uklidnění a jenž by nás měl před utkáním příští týden na Spartě dostat do ještě větší pohody,“ viděl další plus ve vítězné partii s Radovými Severočechy.