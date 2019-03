Měl videorozhodčí v Ďolíčku vstupovat do hry? Šedá zóna, říká Hašek o klíčovém souboji

Jak jste vnímal situaci, kdy sudí odvolal vstřelený gól Puškáče a nařídil penaltu, z níž Souček poslal Slavii do vedení?

Byl jsem z toho paf. Snažil jsem se soustředit na lavičce na svoji práci, ale stejně to nebylo ono. Úplně chápu hráče. Jednalo se o naprostý knokaut.

Souhlasíte, že od inkriminované situace už jste se do utkání nedostali?

Rozhodně. Cítil jsem z kluků frustraci. Neporadili jsme si s tím. Zkusili jsme přejít na rozestavení se čtyřmi obránci a čtyřmi záložníky, pokusili se utkání zdramatizovat. Jenže z nevinné akce jsme inkasovali druhý gól, kdy Škoda ukázal vysokou kvalitu. Tím byl zápas vyřešený, druhý poločas se jen dohrával.

Pavel Královec, rozhodčí duelu Bohemians–Slavia „Je to nešťastný moment, ale řídili jsme se protokolem VAR. Nebyl prostor přerušit hru v neutrální zóně. A naneštěstí došlo ke vstřelení branky. Ale představte si, že bych zastavil útok Bohemians a na základě videa bych rozhodl, že se nejednalo o pokutový kop... Pro fanoušky a veřejnost je to možná nepochopitelné, ale nemohli jsme postupovat jinak. Souboj jsem následně vyhodnotil jako pokutový kop, jednalo se o faul v podobě držení.“

S jakým plánem jste šli do zápasu?

Strategie zněla vyztužit obranu. Zvolili jsme rozestavení s pěti obránci stejně jako ve Zlíně, což nám přineslo úspěch. Rezignovali jsme na vysoké napadání a chtěli hráče Slavie chytat do zahuštěného bloku. V naší situaci to mohlo přinést úspěch spíše než jakákoliv jiná taktika. Věděli jsme, že nebudeme mít moc brejkových situací, tak čtyři pět. Doufali jsme v čisté konto a vstřelený gól. A on skutečně přišel.

Co jste prožíval, když sudí ukázal symbol obrazovky a použil video?

Vedli jsme, prostě fantazie. Až do okamžiku, kdy se do hry zapojil videorozhodčí. Prožili jsme radost, emoce. A najednou jsme prohrávali. To byl hodně velký negativní zásah do psychického rozpoložení hráčů. Neporadili jsme si s tím.

Milan Škoda ze Slavie Praha a Lukáš Hůlka z Bohemians během derby v Ďolíčku.

Vlastimil Vacek, Právo

Představoval podle vašeho mínění souboj Krcha s Masopustem okamžik, na jehož základě má videorozhodčí vstupovat do hry? Šlo z vašeho pohledu o faul?

Šedá zóna...

Daniel Krch o souboji s Masopustem „Věřil jsem, že nad Slavií vedeme. Když sudí Královec začal komunikovat s videorozhodčím, hned jsem tušil, že bude řešit můj souboj s Masopustem. Přehrával jsem si akci v hlavě. Měl jsem na Masopustovi ruce. Byla moje hloupost a nešikovnost, že jsem ho obejmul. Ale on tomu hodně přidal. Nestáhnul jsem ho, z mojí strany nešlo o žádnou intenzitu, přitom je na záběru vidět, jak se Masopustovi podlomí nohy. Přijde mi to hodně nespravedlivé."

Sudí Královec se hájí, že postupoval přesně podle metodiky.

To možná postupoval, ale v neděli jsme viděli destrukci fotbalu, destrukci Bohemky. Jsem jednoznačně zastáncem projektu videorozhodčích. Ale ne za současných podmínek. Je třeba nastavit pravidla, aby systém fungoval ku prospěchu fotbalu. Není přece možné, aby se video používalo jen někde a někdy. Jako na potvoru jdou všechny verdikty VAR proti nám. A když v Liberci vstřelíme gól, tak tam VAR není, tudíž jsme o vítězství okradeni... Já respektuji, že sudí dělají chyby, ale tímto nám výrazně vstupují do práce.

Nestrachoval jste se, aby nedošlo na červené karty? Bylo patrné, že vaši svěřenci jsou v emocích a hodně napnutí.

Kluci byli nastartovaní na červené karty, cítili velkou křivdu. O přestávce v šatně řešili jen tu situaci. Vůbec se nezajímali o zápas a jeho vývoj. Nechal jsem je vyblekotat, a pak jsem jim kladl na srdce, aby se zkoncentrovali a dohráli jsme zápas důstojně. Nechtěli jsme dostat pět branek a nechat se vylučovat, protože nás čekají dva veledůležité zápasy s Karvinou a Opavou.