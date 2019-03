Jsme v tom po uši a žádné kecy to nespraví, smutnil po další porážce karvinský Berkovec

„Celý týden se připravujeme na to, jak budeme hrát z obrany, vzadu na nulu. A přijde první šance a gól. Je to nekoncentrovanost. Je těžké to ustát, když v naší situaci od třetí minuty prohráváme," zlobil se nejstarší karvinský fotbalista, 32letý Jan Moravec.

Ještě do konce poločasu domácí inkasovali další dva góly. Především ten třetí v nadstaveném čase toho o karvinském zoufalství hodně vypovídal. Hostům stačily po rohovém kopu tři přihrávky, aby přihlížející obranu potřetí pokořil hlavou Lukáš Hůlka. „Přitom když jsme šli na hřiště, tak jsem na klucích viděl odhodlání, koncentraci. Nerozumím tomu. Po prvním druhém gólu jsme se dostali do křeči a pak už neposlouchala hlava ani nohy," krčil rameny slovenský trenér Karviné Norbert Hrnčár, pod jehož vedením Karviná na jaře získala pouhé dva body a dvě domácí remízy a na třinácté Bohemians ztrácejí už osm bodů.

Zleva Matěj Koubek z Bohemians a Adriel D'Avila Ba Loua z Karviné.

Jaroslav Ožana, ČTK

Karvinští fandové žádali jeho odvolání a tým po debaklu vyprovázeli ze hřiště pískotem. „Není to příjemné pro ně ani pro nás. Jsme v tom až po uši a musíme se z toho dostat jedině na hřišti. Žádnými kecy se to nespraví," měl jasno brankář Karviné Martin Berkovec.

I hlava Martina Haška byla v sezoně v ohrožení, po dvou jarních výhrách na hřištích soupeřů ale může být klidnější. „Nemám úplně často možnost hodnotit utkání po takovém výsledku, navíc na výletě," liboval si trenér Bohemians 1905.

„Ale utkání se odehrávalo přesně tak, jak jsme doufali. Udeřili jsme ve třetí minutě a pak se nám hrálo mnohem lépe. Přesto jsem nebyl v poločase úplně klidný, protože i takové zápasy se dají ztratit. Po červené pro domácího stopera se utkání už ale jen dohrávalo. Negativní na našem výkonu bylo to, že jsme ve druhé půlce už nedali ani jeden gól. Měli jsme se proti soupeři, který hrát v deseti, více tlačit do branky. Ale jsme šťastní, že jsme vyhráli souboj s přímým konkurentem v boji o záchranu, řekl Hašek.