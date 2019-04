Klokani uloupili body v Teplicích. Napínavé utkání se šťastným koncem, oddechl si trenér Hašek

„Pro nás nesmírně napínavé utkání, nabité emocemi, se šťastným koncem," oddechl si trenér Bohemians Martin Hašek. „Na šance jsme vedli v poločase 5:0, bylo to 0:0. Pak jsme šli konečně do vedení, ale po teplickém vyrovnání jsem byl úplně paralyzovaný a nevěděl jsem, co si mám za stavu 1:1 myslet. Moje hlava se vzpírala přijmout představu, že nevyhrajeme," tvrdil Hašek.

Klokani se nedlouho po přestávce dočkali kýženého gólu, když po nepřehledné situaci v teplickém pokutovém území pravý obránce Dostál v pádu dopravil balon do domácí sítě. Na hřišti už nebyl kapitán Severočechů Ljevakovič, který odstoupil kvůli krvavému šrámu na noze. Tepličtí deset minut před koncem snadno srovnali. Brankáři Fryštákovi vypadl lehký míč z rukou a Kuchta pohotově skóroval. Jenže Bohemians strhli vítězství na svou stranu. „Celkově se bráním slovnímu obratu, že někdo vyhrál ve fotbale zaslouženě, ale v tomto případě to použít musím," usmál se trenér Hašek. „Děkuji hráčům a Pánu Bohu," dodal kouč Pražanů.

Zklamání netajil teplický trenér Stanislav Hejkal. „Našim divákům se musím omluvit za výkon. Přitom jsme věděli o důležitosti zápasu. Vstoupili jsme do něj špatně a v tomto duchu jsme pokračovali v prvním i druhém poločase. Neměli jsme žádné střely na branku, Bohemka nám vyrovnávací gól darovala, ale nedotáhli jsme remízu do konce. Soupeř byl lepší, zaostávali jsme ve všech činnostech," nehledal výmluvy.