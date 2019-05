Tah s Matějovským vyšel dokonale, i proto kouč postupujících Středočechů svou partituru neodtajnil

Tah to byl po změně stran náramný. Vždyť s rutinérem Markem Matějovským přišel v odvetě se Zlínem fotbal, góly, výhra, a nakonec i mladoboleslavský postup do závěrečné nadstavbové konfrontace o pohárovou Evropu. „Byl v tom záměr. A Mára nám skutečně ohromně pomohl k vítězství i postupu,“ tvrdil Tomáš Přikryl, který se společně s Komličenkem skórujícím z penalty postaral druhým gólem o smazání manka z prvního duelu ve Zlíně a pokračování mladoboleslavské sezony. V závěru ještě pečetil výhru Středočechů na 3:0 Ladra.

Až nedělní závěrečné kolo skupiny o titul ovšem rozhodne, na jakého protivníka Středočeši narazí a zda 1. června pojedou k zápasu o účast v kvalifikaci Evropské ligy do Ostravy nebo Liberce. Bude totiž záležet, který z potencionálních protivníků nakonec obsadí pátou příčku.

Ostrava či Liberec? Prašť jako uhoď

„Nevybírám si, nepreferuji ani jednoho soupeře. Do Ostravy je to daleko, na Liberec to moc neumíme," přiznal trenér Jozef Weber, že je to vlastně prašť jako uhoď, když velikánská euforie v kabině jeho týmu opadla.

I on se o ni zasloužil. Změnami, které udělal v sestavě o půli, nasazením Ladry a hlavně Matějovského. „Měli jsme plán, a protože jsme byli trpěliví, pro výhru a postup jsme si došli. Navzdory komplikacím, které jsme si přivodili prohrou 1:3 ve Zlíně," glosoval odvetu dvou týmů, které měřily síly ve finálové partii prostřední nadstavbové skupiny.

Ale co plán obsahoval a zda v něm skutečně počítal s nasazením zkušeného kapitána Matějovského až do druhé poločasu, o tom Weber mluvit nechtěl.

Tomáš Přikryl z Mladé Boleslavi se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Zlína v odvetném utkání finále skupiny o Evropu.

Radek Petrášek, ČTK

„V sezoně nás čeká ještě jeden zápas," zdráhal se poodkrýt svou taktickou partituru. „Marek měl navíc zdravotní problémy, takže teprve uvidím, jaký prostor dostane v posledním utkání," pravil vyhýbavě kouč Středočechů.

Poslední krok bude nejtěžší

„Věřili jsme, že odvetu zvládneme a postoupíme. V prvním poločase nám scházel klid, stejně jako pohyb, nápady, ani centry do šestnáctky nechodily, jak měly. Ale Matějovský přišel a dal naší hře myšlenku, navíc jsme dali rychle po změně stran důležitý první gól a pak už to bylo jen o druhém. Tedy o mně, abych po Márově rohovém kopu propálil odražený míč co nejrychleji do zlínské brány," rozpovídal se Tomáš Přikryl, který druhou trefou zajistil svému týmu postup a pokračující šanci vybojovat pro Mladou Boleslav účast v pohárové Evropě.

Zlínský brankář Matěj Rakovan chytá míč do rukavic v odvetném utkání finále skupiny o Evropu na hřišti Mladé Boleslavi. Atakovat se jej snažili Muris Mešanovič a Nikolaj Komličenko.

Radek Petrášek, ČTK

„Poslední zápas bude ale nejnáročnější," připomínal Muris Mešanovič, že do konfrontace ať už s Libercem nebo Ostravou nepůjdou Středočeši rozhodně jako favorité. „Těžké si z nabízejících se protivníků vybrat, ale máme za sebou dobré jaro a naše motivace je veliká. Budeme chtít závěrečné utkání zvládnout," ujišťoval.

„Dokud jsme ale nedali první gól, byla ve mně malá dušička," netajil Weber, že bezbrankový první poločas ho přece jen nahlodal.

„S Matějovským ale přišla kvalita a jakmile jsme dali z penalty první, obrovsky důležitou branku, byl jsem přesvědčen, že druhá přijde také. Zlín jsme tím nahlodali, za postupem šli a myslím, že jsme si ho i zasloužili."