Podle Berbra byla největší chybou baráže absence videorozhodčího

"Technicky nebylo možné zajistit nasazení VAR na všechna čtyři utkání baráže, a to mimo jiné z důvodu nutného schválení druholigových stadionů od IFAB (Mezinárodní pravidlové komise) nebo dostatečně kvalitního TV přenosu. Z těchto důvodů Ligový výbor LFA s dostatečným předstihem rozhodl a veřejně oznámil, že videorozhodčí na barážová utkání nebude nasazen," řekl Svoboda pro pořad České televize Dohráno plus.

Berbr utkání Jihlava - Karviná neviděl, vyjádřil se k odvetě Příbram - Brno. "Složitá situace, samozřejmě jak pro hráče, tak pro rozhodčí. Co se týká baráže, je to to nejsložitější utkání. Je nutné si popsat chyby, které udělal. Na tom není nic složitého. Měl prodloužit utkání, na konci utkání otočil faul a jestli tam byl nějaký ofsajd nebo neofsajd, nedokážu posoudit," uvedl Berbr v ČT a potvrdil tak, že arbitr podle něj chyboval.

"Je mi s podivem, protože jsem na to upozorňoval na výkonném výboru, aby si liga dala na baráž VAR. To byla největší chyba, kterou liga udělala, protože to je utkání, které je o život. Tam by měl být. A ne ve skupině, kde se o nic nehraje," prohlásil Berbr.

"Vůbec do toho nechci mluvit, protože je to mimo mé rozlišovací schopnosti. Je to věc, kterou řídí Ligový výbor a musí si to vyřešit sám. Znovu zopakuji, baráž je nejsložitější utkání v roce pro oba mančafty i pro rozhodčí a tam VAR měl být," řekl Berbr.