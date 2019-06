Kluby platí miliony! Vůči pyrotechnice je nulová tolerance

Disciplinárka uložila ke stovce pokut za téměř dvojnásobek částky z předchozího ročníku. To se tak dramaticky zhoršilo chování fanoušků?

Nemyslím, že by se chování fanoušků nějak dramaticky zhoršovalo, ale hlavním důvodem tohoto nárůstu je fakt, že vůči pyrotechnice je nastavená nulová tolerance a dost se zvýrazní tresty za její používání. Počet jiných disciplinárních přečinů, jako jsou třeba výtržnosti, rasismus a jiné nevhodné verbální projevy, se nijak zásadně nezvýšil.

Neměla by být disciplinárka přece jenom ještě přísnější, to znamená udělovat vyšší pokuty, víc zavírat příslušné sektory, častěji zakazovat návštěvy fanoušků na venkovních zápasech?

Disciplinárka rozhoduje podle disciplinárního řádu. Naše rozhodování závisí současně i na opakování, tedy recidivě přečinů. V tomto ohledu jsme uložili za poslední roky nejvíce nepeněžních trestů, jako jsou podmíněná či nepodmíněná uzavření sektorů i zákazy výjezdu. A opakování těchto prohřešků budeme zohledňovat i v příštím ročníku. Nebudeme začínat jakoby od nuly, recidiva se podle disciplinárního řádu počítá dva roky dozadu.

Fanoušci Baníku Ostrava během finále MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

Čeká třeba Baník teď tvrdší trest za napadení rozhodčího po finále MOL Cupu?

V kauze napadení rozhodčího v areálu olomouckého stadionu musíme ještě pečlivě prozkoumat všechny dokumenty, jako jsou zprávy technického delegáta, policie, vyjádření pořadatele, kterým byla FAČR, obou klubů a samozřejmě především samotného rozhodčího. Na základě těchto materiálů se teprve budeme rozhodovat, zda a jak zásadně se na tomto závažném a odsouzeníhodném incidentu podíleli skutečně příznivci Baníku.

Pracují podle vás kluby s fanoušky odpovídajícím způsobem, neměly by také přitvrdit?

Nechci v tomto ohledu generalizovat. Některé kluby, a není jich naštěstí mnoho, mají se svými fanoušky problém. Často to závisí i na momentální výkonnosti jejich týmu. My se na práci s fanoušky ptáme a v naší disciplinární praxi aktivitu klubu v tomto směru zohledňujeme. Kluby by měly především jasně sdělit svým příznivcům, že pyrotechnika není přípustná. Pokud by se povedlo eliminovat její používání, ubyla by nám všem většina starostí.

Slávističtí fandové při derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Přitom v prakticky každém zdůvodnění trestu se objevuje výraz „za nedostatečnou pořadatelskou službu".

Kluby musí dostat účinné nástroje, jak bojovat s problémovými fanoušky. To závisí nejen na návštěvních řádech stadionů a jejich praktické vykonatelnosti, ale také na sdílení informací o problémových fanoušcích s orgány veřejné moci a na vstupních prohlídkách na stadiony.

Jak vůbec funguje spolupráce s policií?

Policie může zasáhnout, pokud je ohrožen veřejný pořádek nebo zdraví diváků. Na zákazu výjezdu fanoušků Sparty na venkovní utkání do Opavy nebo Plzně se prokázala fungující spolupráce policie s bezpečnostními manažery klubů.

Po incidentu v utkání Sparty s Plzní, při němž byla vážně zraněna jedna divačka, i ministr vnitra vyslovil nutnost tvrdšího postupu proti chuligánům na stadionech. Děje se kolem toho vůbec něco?

Osobně jsem velmi rád, že pak během několika dnů poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení návrh novely přestupkového zákona, který zpřísňuje tresty už za samotný pokus pronesení pyrotechniky na stadion. V tomto ohledu, podle mého názoru, výchova, nebo chcete-li prevence, nepomáhá. Používání pyrotechniky je prostě zakázané, a kdo to nechápe, musí být potrestán.

Vidíte reálně, že by v tomto směru přitvrdili zákonodárci, jako se to stalo třeba v Anglii?

Pokud v Anglii máte v zákoně za podobnou činnost až šest týdnů vězení a u nás často dostane pachatel tisíc korun pokuty, je něco špatně. Je ale na politicích, aby zpřísnili tresty za používání pyrotechniky, je to ve veřejném zájmu. My jako disciplinárka můžeme maximálně zavřít sektor nebo zakázat výjezd či udělit pokutu. Jsem ale optimista, pyrotechnika je nebezpečná a stát musí jejímu používání zamezit. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom nutně potřebovali kopírovat celou anglickou legislativu. Postačilo by nám zpřísnit a zpřesnit některé normy, jako právě třeba přestupkový zákon.

Mají kluby nebo disciplinární komise vůbec možnost kontrolovat, zda se na stadion nedostávají problémoví fanoušci?

Právně tuto možnost mají, ale praktická realizace naráží na dvě komplikace. První je sdílení databází problémových fanoušků, kteří byli potrestáni v rámci trestního nebo přestupkového řízení. V tomto směru ministerstvo vnitra přislíbilo sdílení databáze přestupkových trestů, což by se mělo v krátké době realizovat, ale uvidíme, jak pokročí ministerstvo spravedlnosti v otázce sdílení databáze trestněprávně odsouzených fanoušků. Druhou komplikací je zabezpečení osobních údajů o problémových fanoušcích, aby neunikly z klubů.