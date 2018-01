Po Vachouškovi se těším na další legendu, vyhlíží Fillo spolupráci s Barošem

Na zahájení zimní přípravy fotbalistů Teplic se dostavil možná i trochu nečekaně také záložník Martin Fillo, který před pár dny podepsal přestup do Baníku Ostrava. Přišel se rozloučil s lidmi z klubu, v němž strávil dvě a půl sezóny. „Teď se ale chystám bojovat za jiný tým a chci mu odvést maximum,“ svěřil se Fillo.

Co vás přimělo k tomu, že jste nový rok začal v Teplicích, když z nich odcházíte?

Baník Ostrava zahajuje přípravu až ve čtvrtek. Ve středu jsem měl ještě volno a byl jsem v Teplicích, abych se mohl osobně rozloučit s klukama, trenéry, realizačním týmem, který se o nás staral. Nejen rozloučit, ale i poděkovat za společné angažmá.

Jak se seběhl váš odchod do Ostravy?

Na podzim jsme se bavili s teplickým vedením o nové smlouvě a bylo zřejmé, že se se nejspíš nedohodneme. Ozvaly se jiné kluby. Po sezóně jsem začal jednat s Baníkem. Nabralo to rychlý spád a nabídli mi to, co se nedalo odmítnout. Jsem připraven bojovat za nový tým.

Překvapilo vás, že zrovna Ostrava předložila takovou nabídku?

Samozřejmě vím, že očekávání od mne budou velká. Ale jsem na to zvyklý. Už mám nějaké roky. Čím jsem starší, tak jsem poznával, že větší zodpovědnost přechází na zkušené hráče. Do této role jsem vplul tak docela přirozeným způsobem. Rozhodl jsem se pro Ostravu a za tím so stojím.

V kabině i na hřišti se potkáte s Milanem Barošem. Co to pro vás znamená?

Milan je lídr a velká hrající legenda. A těším se na vzájemnou spolupráci. Sledoval jsem ho už jako malý kluk a teď budu mít možnost strávit s ním každý den u fotbalu. V Teplicích jsem jako spoluhráče zažil Štěpána Vachouška, to byla taky hrající legenda. Od něj jsem se hodně naučil.

Neuvažoval jste přece jen, že byste odešel z Teplic až v létě?

Mohl jsem to risknout a počkat třeba půl roku. Ale chtěl jsem mít jistotu, která přišla ze strany Baníku.

Pokud jde o fotbalovou stránku, Teplice jsou šesté v lize, Ostrava v pásmu sestupu. A brzy na začátku jara hraje Baník v Teplicích. Jaké očekáváte přijetí od teplických fanoušků?

To nevím, uvidíme. Uvědomuji si především fakt, že jediným ostravským cílem je záchrana. Čeká nás hodně náročné jaro. A s tím do toho jdu. S bojem o záchranu už mám nějaké zkušenosti. Není to příjemné, ale i takové situace patří k fotbalu.