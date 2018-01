Liberec začal přípravu s Holoubkem a zatím i s Kolářem a Coufalem

O Koláře se podle médií zajímá pražská Slavia a na Coufala se zase na závěr podzimu byli podívat zástupci jednoho z tureckých klubů.

"Na stole mám písemnou nabídku pouze jednu a není to ani na jednoho z těchto dvou. Nabídku jsme neakceptovali, nebyly splněny obě podmínky, ale jen jedna. Proto nebudu říkat ani jméno," uvedl na tiskové konferenci ředitel Slovanu Libor Kleibl.

Až na Kulhánka, který na podzim odehrál za Liberec 11 ligových zápasů, zatím nikdo z hráčského kádru severočeský celek neopustil. Ze Sparty opačným směrem do Slovanu na zkoušku přišli devatenáctiletý stoper Daniel Köstl a o rok starší záložník Tomáš Wiesner. Oba prošli mládežnickými reprezentačními výběry a podmínky jejich případného hostování se momentálně řeší. Z hostování se do Liberce vrátil Karel Knejzlík.

"Vize je taková, abychom tento kádr, pokud možno, neměnili. Žádnou změnu neplánujeme, ale realita může být jiná a může k ní dojít. Pokud přijde zajímavá nabídka, těžko hráči můžete bránit. Ideální by ale bylo, pokud by to zůstalo, jak to je," řekl Kleibl.

"Připojili se dva mladí hráči Sparty, to je spíš takové okysličení. O dalších jménech zatím nechceme mluvit a taky řešíme, zda někdo neodejde. Největší posílení by pro nás bylo, pokud by nikdo neodešel," uvedl Holoubek, který naposledy trénoval tým Sparty do 17 let.

Na Letné od září 2016 do loňského března vedl "áčko". "S kluky z realizačního týmu se těšíme moc. S (asistentem) Jirkou Jarošíkem jsme si říkali, že je to malinko rychlejší, než jsme zvyklí z juniorských výběrů. Jirka z juniorky Sparty, já u sedmnáctky. Už tohle se nám líbí," uvedl.

S Libercem by rád udržel čtvrté místo v ligové tabulce. "Chceme navázat na tu práci, kterou tu předvedl Jindra Trpišovský. A samozřejmě, pokud by se podařily pohárové příčky, byli bychom rádi. Možná jsme v tomhle mladí a naivní, ale máme cíle nejvyšší," dodal sedmatřicetiletý Holoubek.

Z Liberce vedle Trpišovského odešel do Slavie i sportovní ředitel Jan Nezmar. "Tento post zatím neobsazujeme. Sportovní ředitel je něco jako milenecký vztah, ten musí vzniknout. Honza měl výhodu, vzešel z klubu. Do budoucna to budeme určitě řešit, v horizontu měsíců, ale není to teď a tady," dodal Kleibl.