Pokusíme se nahradit klíčové hráče, naznačuje kouč Šmejkal záměry Teplic

Vyrovnat se s odchodem klíčového záložníka Martina Filla musí fotbalové Teplice už na začátku zimní přípravy. Ta by podle trenéra Daniela Šmejkala měla mít standardní průběh. „Hledáme taky posily a díváme se všude,“ řekl kouč při úvodním tréninku.

Jak vnímáte skutečnost, že v týmu skončil Martin Fillo?

Na podzim vstřelil v lize pět branek, tři vítězné a dvě v dalších zápasech, v nichž jsme bodovali. Postaral se tak o spoustu dobrých výsledků, a tudíž i bodových příspěvků do tabulky. Prožil v Teplicích hezké období. Musíme se postarat o to, abychom ho nahradili. Zároveň bereme jako fakt i odchod stopera Šušnjara do Mladé Boleslavi, který v Teplicích odvedl rovněž dobrou práci.

Jedinou novou tváří je zatím záložník Adam Kučera. Jaké s ním máte záměry?

Když jsem trénoval druholigový Sokolov, byl ve Vlašimi. Naposledy působil v Jablonci, kde ale nehrál. Kdybychom si nemysleli, že se může prosadit, tak bychom ho nebrali na testy. Věřím, že uplatní svůj potenciál.

Uvažujete o dalším doplnění kádru?

Hledáme posily a díváme se všude (úsměv).

Jakou podobu bude mít zimní příprava?

Stejnou jako minulý rok. Termínově je všechno standardní. V neděli odjíždíme na soustředění do Písku, kde budeme do pátku, pak letíme na Kypr. Po návratu bude zbývat týden do startu jarní části ligy.

Jste spokojen se skladbou soupeřů v přípravě?

Budou to silné týmy včetně Partizanu Bělehrad na kyperském soustředění.

Co říkáte na návraty exsparťanských trenérů Davida Holoubka (nyní Liberec), Petra Rady (Jablonec) a exboleslavského Martina Svědíka (Jihlava) na prvoligové lavičky?

Jsem rád, že je zase uvidím (úsměv).