Snil jsem o tom, že se dostanu mezi vyvolené, prozradil nový kouč Karviné Mucha

„Moc se na to těším. Jsem si samozřejmě vědom toho, že ten úkol je velmi těžký, ale když se nám podaří tým vhodně doplnit, tak si myslím, že to bude dobré," věří 50letý Mucha, který pomáhal kouči Weberovi v Karviné od června 2014 až do loňského listopadu, kdy byl hlavní kouč propuštěn.

Ke kandidátům na uvolněný post patřil Mucha od začátku. Ve hře bylo ale také jeho setrvání v roli asistenta. „Hodně by záleželo by, jak by to bylo postavené. Pokud by byla odpovědnost na novém trenérovi, tak to mohla být jedna z možností. Ovšem, kdyby to někdo jenom zaštiťoval a odpovědnost by byla na mně, to by nefungovalo," nastínil uvažované varianty Mucha, jenž si roli hlavního kouče vyzkoušel zatím jen ve druholigovém HFK Olomouc.

První trénink po zimní přestávce vedl prostějovský rodák sám. Asistenta vyhlíží. „Už jsme domluvení, nyní čekáme, zda jej uvolní klub, ve kterém nyní působí," nechtěl Mucha prozradit, kdo mu bude při jeho ligové premiéře pomáhat. Tajemný zůstal i v otázce případných posil. „Hráčů na trhu moc není. Chceme se zaměřit především na mladší kluky s výhledem do budoucna. Pokud to tak můžu říct, tak kvantitu máme, ale potřebovali bychom alespoň dva kvalitní hráče na kraj a na střed defenzívy," nastínil Mucha.

Tam by se mu hodil například navrátilec z Baku Dreksa. Mucha ale v jeho setrvání v Karviné nevěří. „Pavel je našim hráčem a osobně bych byl velmi rád, aby zůstal. Ale má nabídku z Kazachstánu a cítím, že jeho velkým přáním je odejít," upozornil Mucha.

Získat by chtěl naopak brankáře Laštůvku ze Slavie. „Ta možnost, že by se Honza vrátil tu je, ale teprve se uvidí, jak se jeho kariéra bude dál vyvíjet," řekl Mucha. Případný návrat Laštůvky, o kterého má ale zájem i ostravský Baník, by byl naopak komplikací pro stávající dvojici gólmanů Martin Berkovec a Patrik Lé Giang, kteří v Karviné hostují.

„Berkovec u nás bude ze Slavie až do léta. Patrikovi končí hostování z Vlašimi na konci ledna a jednáme s ním. V záloze máme i mladíky Pastornického a Ciupu," dodal Mucha, který svůj trenérský křest v nejvyšší soutěži absolvuje v polovině února v Mladé Boleslavi. „Cítím velkou zodpovědnost. V první lize je šestnáct mužstev a jsem moc rád, že jsem mezi těmi vyvolenými, kteří mohou tým v první lize vést. O tom jsem snil," svěřil se Mucha.