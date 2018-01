Částka za Filla? Víc než standardní, když se blíží konec smlouvy, říká teplický sportovní ředitel Dovalil

Jak se z pohledu Teplic stavíte k odchodu stěžejního záložníka Martina Filla do Baníku Ostrava?

Kluby se dohodly, že podrobnosti transferu nebudou komentovat. Ale jen naznačím, že částka je víc než standardní, když se blíží konec hráčovy smlouvy. Myslím, že Martin Fillo prožil v Teplicích hezké období. Odvedl dobrou práci. V minulých dnech podepsal ukončení svého teplického kontraktu. I to patří ke sportu a fotbal běží dál.

V kádru už nefigurují ani další hráči z podzimní soupisky.

Není tady Šušnjar, který zamířil do Mladé Boleslavi. Suchan skončil hostování. Nedostával tolik herního prostoru v lize. Naskočil spíš do pohárových utkání MOL Cupu. Je to mladý hráč, který nebyl s Teplicemi kmenově vázán.

S kým počítáte na stoperský post po Šušnjarovi?

Jednáme a není to jednoduché. Něco máme rozdělaného. Uvidíme, jak se to v dohledné době vyřeší. Jednoho stopera potřebujeme akutně a jednoho výhledově od léta. Na tomto místě nastupují Král, Jeřábek, alternovat tam může i Ljevakovič. Nyní se vrátil Kodeš z hostování ve Viktorii Žižkov a rozhodneme, jestli zůstane v Teplicích nebo půjde znovu na Žižkov. Věřím, že obsazení stoperských pozic nějakým způsobem zvládneme.

O místo v teplickém kádru se uchází záložník Adam Kučera. Jak byste jej představil?

Přichází z Vlašimi, na podzim byl v Jablonci. Tam šanci nedostal, protože na jeho post záhy přišel Standa Tecl ze Slavie. Jinak Kučeru znám z juniorských let ve Spartě. Může hrát krajního záložníka. S Vlašimí máme korektní dohodu. Po jeho zkoušce rozhodneme o případné dohodě o hostování či přestupu. V Teplicích působí i exjihlavský a explzeňský Tomáš Kučera, jde jen o shodu jmen.