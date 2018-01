Další posilou ostravských fotbalistů se má stát Jirásek. Baník si v přípravě zastřílel, trefil se i Baroš

Fotbalista Milan Jirásek by měl přestoupit z Bohemians 1905 do Ostravy. Pětadvacetiletý záložník už ve středu za slezský klub zasáhl do přípravného utkání s Valašským Meziříčím (7:0) a v nejbližší době by měl být jeho příchod do Baníku dotažen.