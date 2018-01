Chystá se raketa! Sparta přivede Stanciua za rekordních 128 miliónů. Kanga cuknul

Anderlecht podle serveru belgického listu Het Nieuwsblad může dodatečně získat za Stanciua další peníze na bonusech, které se mohou vyšplhat až na 3,2 miliónu eur (82 miliónů korun).

Stanciu se předloni v létě třemi góly ve dvou zápasech v dresu Steauy Bukurešť (nyní FCSB) podílel na vyřazení Sparty v 3. předkole Ligy mistrů. Následně odešel do Anderlechtu za deset miliónů eur a stal se nejdražším hráčem belgické ligy. V této sezóně však odehrál za Anderlecht jen deset ligových zápasů a pouze třikrát se objevil v základní sestavě.

"Během soboty by mělo dojít k definitivní dohodě mezi kluby. V neděli by se Stanciu měl objevit v Praze - a v pondělí už by mohl zamířit za mužstvem Sparty na soustředění do Španělska," avizuje zdroj ze zákulisí.

V rumunské reprezentaci Stanciu od roku 2016 nastoupil v 19 utkáních a dal šest gólů.

Do Sparty měl namířeno také záložník Guélor Kanga z Crvené zvezdy Bělehrad, kterému loni v létě pomohl vyřadit tým kouče Andrey Stramaccioniho v předkole Evropské ligy. Srbský klub podle listu Sportski žurnal s jeho odchodem na Letnou souhlasil, ale Kanga nakonec přestup odmítl, protože nebyl spokojen s nabízenou smlouvou na milión eur ročně.

Ve hře je ovšem také jeden velký odchod z Letné. Newcastle zvažuje, že předloží Spartě nabídku 200 miliónů korun za brankáře Martina Dúbravku.