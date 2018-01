Sparta je Stanciuovi blízko, hlásí vyjednavač

Plánovaný rekordní přestup do české fotbalové ligy je obrazně bitvou o každý pětník, což je vzhledem k výši přestupní částky poněkud úsměvné. Nicméně podle posledních informací je stále reálné, že rumunský záložník Nicolae Stanciu z Anderlechtu přece jen za přibližně 128 miliónů korun přijde do pražské Sparty. Na testy do Prahy by mohl dorazit v nejbližších dnech. Informaci poskytl hráčský agent Pavel Zíka, který jedná na české straně.