Kdo je smyslná agentka drahého trumfu pro Spartu? Zprvu modelka, teď vlivná figura v Rumunsku

Je nepřehlédnutelná. Půvabná štíhlá žena, které by rozhodně nikdo nehádal pětačtyřicet. A málokdo by v Anamarii Prodan-Reghecampfové hledal i hráčskou agentku čerstvé posily fotbalové Sparty Nicolae Stanciua. Připomíná spíš modelku nebo manekýnku. „Je velmi příjemná, ale jako manažerka umí v dobrém slova smyslu vystrčit drápky. Nespoléhá na svůj šarm, ale to, co chce prosadit, má perfektně vyargumentované. Půvab je spíš jakousi přidanou hodnotou, když pánové na druhé straně stolu váhají,“ líčí s úsměvem zkušený hráčský manažer Pavel Zíka, který spolu s ní byl u dlouhých a náročných jednání okolo přestupu rumunské hvězdy.

„Byla to skutečně náročná jednání, jedna z nejtěžších, jaká jsem kolem přestupů za svoji kariéru hráčského agenta vedl, ale podstatné je, že dopadla dobře. Jako obchodní partneři jsme si padli do oka. Anamaria umí okamžitě reagovat. Zatelefonuje třeba prezidentovi Anderlechtu a dokáže ho přesvědčit. O totéž jsem se snažil já směrem k vedení Sparty. Všechno probíhalo v pohodě a na úrovni, i když to nebylo jednoduché," nastiňuje Pavel Zíka.

Nejen jednáními trávila Anamaria čas v Praze. Ubytovala se v hotelu Imperial a našla si i čas na prohlídku krás Prahy a jako žena samozřejmě na obchody. „Dělal jsem jí průvodce. Prohlédli jsme si spoustu pamětihodností, zašli do vyhlášených butiků v Pařížské, na kafíčko do Cafe Imperial nebo Next Door, povečeřeli jsme v Mincovně, tedy v podnicích, v nichž vládne vyhlášený šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. S mými doporučeními byla spokojená. Volna, kterého při takových jednáních není mnoho, si užívá. Jako partneři budeme pokračovat v jednáních i příští týden, ale jejich téma zatím nemohu prozradit," vypravuje Zíka.

Anamaria Prodan-Reghecampfová se na sociálních sítích pochlubila fotografiemi z Letné i z centra města, chválu na Prahu pěla i pro rumunská média. „Je to krásné město, určitě se tu bude Nicolaemu líbit. Sparta je velký klub, jednání byla náročná, ale na úrovni a dopadla ke spokojenosti všech," nechala se slyšet s tím, že jí v Praze také chutná.

Stanciu, který přiletěl do Prahy ve středu pozdě večer, absolvoval ve čtvrtek lékařské prohlídky, po vleklých detailech poté na Letné podepsal smlouvu na tři a půl roku. Všude v doprovodu Zíkových synů Davida a Filipa, rovněž agentů FIFA v Global Sports. O nejdražšího fotbalistu, který kdy do české nejvyšší soutěže přišel, se patřičně starají.

#lovemylife Příspěvek sdílený Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf),Říj 15, 2017 v 8:24 PDT

Anamaria Prodan-Reghecampfová vystudovala práva i filosofii. Dobře si vedla v soutěži o rumunskou miss a nějaký čas se věnovala modelingu, psala také do různých časopisů a vystupovala v několika televizích. Její reality show „Prodanca a Reghe" patří v Rumunsku k nejpopulárnějším. Skvěle si vede i jako manažerka, v roce 2013 byla dokonce vyhlášena Manažerkou roku. V Rumunsku patří k nejpopulárnějším celebritám.

V roce 1998 se provdala za basketbalistu Tiberia Dumitreska, s nímž má dcery Rebeccu (1999) a Sarah (2000), které se narodily v USA. V roce 2007 se rozvedli. Jejím druhým životním partnerem se stal známý rumunský fotbalista Laurentiu Reghecampf, který hrál mimo jiné bundesligu za Chotěbuz, oblékal i dres Cách nebo Kaiserslauternu a hrál i za rumunskou reprezentaci. Nyní se věnuje trenéřině, jeden čas vedl Steauu Bukurešť. Vzali se v červnu 2008 v Las Vegas a mají spolu syna Laurentia (2008).

„Vztah s Laurentiem změnil můj život. Začala jsem se věnovat fotbalu," přiznala. Stala se manažerkou FIFA a zastupuje několik desítek fotbalistů. Působila také v několika rumunských klubech na různých manažerských funkcích, například v FC Buftea, FC Snagov, jehož byla prezidentkou, Glorii Bistrita, nebo v Kluži. Není tajemstvím, že je jedním z mála lidí, kterým naslouchá bohatý a mocný majitel FCSB, tedy bývalé Steauy Bukurešť Gigi Becali. Právě FCSB by mohlo být v brzké době objektem, o jehož některého hráče se budou Anamaria a Pavel Zíka zajímat...