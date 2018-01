Na Zbrojovku vzpomínám jen v dobrém, říká Přerost po návratu do Teplic

Jak se ohlížíte za svým působením v brněnské Zbrojovce?

Předloni v létě jsem šel od teplického dorostu do Brna za trenérem Habancem, který tam přicházel ze Slovácka. Strávil jsem ve Zbrojovce skoro rok a půl. Byla to pro mě změna prostředí. Poznal jsem trošku Moravu, jak se říká, jiný kraj. Fotbal je ale pořád stejný. Podmínky v Brně jsou však skromnější než v Teplicích. I v tomto směru pro mě velká zkušenost. Mrzí nás, že to nevyšlo. Nedařilo se nám kádr pořádně složit a ve chvíli, kdy se zdálo, že máme tým přece jen poskládaný, skončili loni v létě Zavadil a Řezníček. Na podzim jsme nenašli adekvátní náhradu a hledala se ideální sestava.

Po odvolání hlavního trenéra Svatopluka Habance jste vedl Zbrojovku společně s dalším dosavadním asistentem Richardem Dostálkem. Porazili jste i Spartu.

Myslím, že tam byla nějaká domluva mezi Ríšou Dostálkem a šéfem, že nás ponechá u týmu do konce podzimu. Po vítězství nad Spartou 2:0 nás postihla obrovská marodka a byli jsme rádi, že jsme pro další zápasy slepili sestavu. Zanedlouho ale přišla další trenérská změna.

Zbrojovky se ujal kouč Roman Pivarník, zatímco tandem Dostálek-Přerost skončil.

Tak to v lize chodí a na Brno vzpomínám jen v dobrém. Poznal jsem, jak se dělá fotbal na ligové úrovni i v jiném klubu než v Teplicích.

Sledujete dál prvoligové dění?

Samozřejmě. Všímám si, že Baník Ostrava hodně posílil o Filla z Teplic a Diopa ze Zlína. A myslím, že díky kvalitě kádru vyjede ze sestupových příček. Dole budou o záchranu bojovat Jihlava, Karviná, Slovácko. Brno z toho trochu uteklo, ale pořád musí taky sbírat body. Sestup bych nepřál určitě nikomu. Na mužstva je vyvíjen velký tlak.

Jak se vám nyní pracuje s mládeží?

Z Teplic jsem neodcházel do Brna ve zlém. Teď přišla ze severočeského klubu nabídka, že je potřeba zapracovat na dorosteneckém úseku. Využil jsem toho a snažím se, abychom s dorosty uspěli. Vyzkoušel jsem si jako trenér první i druhou ligu a mohu říci, že dorostenecká liga je jednou z nejtěžších soutěží na trénování. Náročnost zvyšuje fakt, že se hraje hodně zápasů a čtyři týmy sestupují.

Máte vazby i na teplické prvoligové áčko?

Soustředím se na mládež, abychom ji měli srovnanou ročníkově a na jaře udělali maximum. Do práce áčka nezasahuji, byť jeho zápasy pochopitelně sleduji. Vidím fotbal v souvislostech i z pohledu regionu. Bylo by dobré, aby Ústí nad Labem udrželo druhou ligu, aby tam mohli případně chodit mladíci z Teplic, kteří by měli šanci dostat se z Ústí zpátky do ligových Teplic.