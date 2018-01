Nebudu říkat blbosti, je to otázka peněz, říká o touze jít znovu do ciziny Dreksa

Původně plánoval, že se po konci ročního hostování v ázerbajdžánském Něftči Baku vrátí obránce Pavel Dreksa domů jen na skok a znovu zamíří na východ. Z plánovaného angažmá v Kazachstánu ale sešlo. „Nebudu říkat nějaké blbosti, je to otázka peněz. Z toho důvodu jsem chtěl zůstat v zahraničí,“ nezastíral Dreksa. „Ale nedopadlo to, a protože o mě kouč Mucha stál, nechtěl jsem to natahovat. Přišlo by mi to hloupé jak vůči němu, tak vůči klubu. Mám v Karviné ještě rok smlouvu, tak jsem to uzavřel a koncentruju se na jaro. Víc už mě nezajímá,“ pokračoval 28letý fotbalista.

V Baku byl někdejší hráč Olomouce či Baníku Ostrava spokojený. „Bylo to super. Je to muslimská země, úplně jiná kultura. Když v létě odešel Zdeněk Folprecht bydlel jsem na báze se spoluhráčem, který se na pokoji pětkrát denně modlil. Na to jsem si musel zvykat," smál se Dreksa. „Taky jsem skoro celý rok neměl vepřové, protože oni ho nejedí. Ale byla to skvělá zkušenost. Názory, že je tam všechno špatně jsou blbosti. Jen manželka to měla trochu složitější, protože zatímco já byl mezi spoluhráči, ona byla hodně sama," popisoval Dreksa.

Bývalá hráčka extraligové Olomouce Hana Dreksová proto s radostí přivítala, když na konci loňského září do Ázerbájdžánu přicestovaly české volejbalistky hrát evropský šampionát. „Byli jsme se podívat. Měla tam kamarádky, tak se s nimi na chvilku setkala a popovídaly si," vyprávěl rodák z Prostějova.

Sám udržoval kontakt se spoluhráči z Karviné přes internet a sledoval, jak se jim daří. „Viděl jsem hodně utkání, ale na poslední tři kola jsem se už vykašlal, protože pokaždé, když jsem se díval, tak to nedopadlo," smál se Dreksa, jenž loni v lednu opouštěl tehdejšího ligového nováčka na 7. příčce. Přesně po roce je Karviná o šest příček níž, a má o sedm bodů méně. „Bude to těžké. Těch bodů opravdu není tolik, abychom mohli začínat jaro v klidu. Musíme se na to hodně poctivě připravit a nasbírat co nejrychleji nějaké body," upozornil.