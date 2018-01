Obránce Sigmy Štěrba už nechtěl být trpělivý a spěchal za Muchou do Karviné

Prvoligová Karviná se během zimy snaží zatím posílit především defenzivu. Jisté je setrvání stopera Pavla Dreksy a velmi pravděpodobný je i příchod 23letého obránce Jana Šterby ze Sigmy Olomouc. „Doplatil jsem na to, že se Sigmě na podzim dařilo," posteskl si fotbalista, když našel důvod, proč se nedostal do sestavy Hanáků.

"Vyhýbala se nám zranění, nebyly ani karty, díky nimž bych mohl zaskočit, a tak jsem se do sestavy nedostal. Sice jsem jezdil s týmem k zápasům, ale zůstával jsem jen na lavičce. Snažil jsem se být na podzim trpělivý, ale chci hrát, proto jsem využil této možnosti jít se porvat o šanci v Karviné," pokračoval obránce, kterému kouč Josef Mucha našel místo v sestavě vedle navrátilce Dreksy.

„S Dreksičem se znám z Olomouce velmi dobře. Hrávali jsme spolu a jsem moc rád, že tady je. Pomohl mi se trošku seznámit s týmem," přiblížil Štěrba. „V Olomouci už jsem devět let a cítil jsem, že potřebuji změnu. Klukům v Sigmě se daří, což jim samozřejmě přeju, ale jsem rád, že se naskytla možnost jít do Karviné. Pokud mě budou trenéři chtít, tak budu jenom rád," pokračoval Štěrba, který v této sezóně neodehrál za Sigmu ani jedno utkání.

Kouč Mucha by jej měl v týmu velmi rád. „Myslím, že si ho necháme. Je to sice především stoper, ale počítáme s ním spíše na pravý kraj obrany," řekl Mucha, který Štěrbu trénoval v juniorce i rezervním týmu Sigmy. „Známe se velmi dobře, jen oprášíme spolupráci," smál se Štěrba. „S krajem obrany nemám problém, i když je to tam trošku jiné než na stoperovi. Hrál jsem to ale i v Olomouci. Když jsme postupovali ze druhé ligy, tak jsem byl i na levé straně," upozornil Štěrba.

V Karviné je přibližně týden a stihl odehrát obě přípravná utkání proti Zabrze (2:2) i Třince (1:0), kde navlékl kapitánskou pásku. „Dojmy jsou jen pozitivní. Kluci mě přijali velmi dobře. Překvapilo mě zázemí v Karviné, i jak to tady všechno šlape. Doufám, že naplním očekávání a zůstanu," svěřil se odchovanec nedalekého Frýdlantu nad Ostravicí. „Tam jsem začínal, pak jsem hrál i ve Frýdku-Místku, v Baníku. Od čtrnácti let jsem ale v Olomouci, kde s přítelkyní bydlíme. Rodinu mám ve i Frýdlantu. Do Karviné by to za mnou měli blíž, je to nějakých 40 minut autem," zasmál se Štěrba.