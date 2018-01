Velké bolesti přišly z minuty na minutu, vzpomíná Uhrin. Boleslav chce na jaře zvednout

Zpráva o vaší hospitalizaci fanoušky v závěru listopadu šokovala. Co se před zápasem na Dukle stalo?

Ani nevím. Chytil jsem nějaký vir, který mě oslabil. Z minuty na minutu mě přepadly velké bolesti v hrudníku. Do nemocnice se mi zpočátku moc nechtělo, jenže se to nelepšilo. Hospitalizovaný jsem byl nakonec pět dnů a ještě měsíc pak ležel doma. První týden nemoci byl opravdu krutý, potom už to bylo lepší.

Jak se v současnosti cítíte?

Už jsem úplně zdravý, kontroly dopadly dobře, jenom nesmím měsíc sportovat.

Boleslav bez vaší přítomnosti utrpěla v posledních dvou kolech vysoké porážky 1:4 na Dukle a 0:3 na Spartě. Výsledky mužstva vám náladu nijak nezlepšily...

Nebylo mi z toho dobře. Na Julisce jsme dělali velké chyby a na Letné pak hráli bojácně, což mě zklamalo. Po zápase na Dukle jsem očekával, že budeme víc bojovat.

Se sedmnácti body jste v ligové tabulce až jedenáctí. V čem vidíte příčiny?

Vázla obranná činnost, která souvisela s brankáři. Nepovedl se nám Kamran Agajev. Když přišel, nebyl připravený. Pak se hned zranil a my tak pořád hledali brankářskou jedničku. Jednotlivci dělali triviální chyby a problémy jsme měli se stoperskou dvojicí.

Jaké máte na mysli?

Patrizia Stronatiho jsme v srpnu přeřadili do juniorky, protože chtěl odejít. Hlavou nebyl vůbec v Boleslavi. Nesoustředil se na trénink a zápas. Skončil Brazilec Douglas. Byl tady dlouho a z jeho výrazů v obličeji bylo vidět, že se mu stýská po rodině. Pavel Čmovš hrál se zraněním. Trochu nám zalhal o bolesti kolena. Musel na operaci a potom měl ještě boreliózu. Je hezké, že chtěl hrát, ale tým to poškodilo. Přitom hráč je to dobrý. Před zraněním se mi vždycky líbil, jenže tohle ho dostalo dolů. Už je úplně zdravý, ale končila mu smlouva a pustili jsme ho do Teplic.

Hodně na podzim chybovala brankářská posila Agajev. Byl pro vás ázerbájdžánský reprezentant největším zklamáním?

Takhle bych to neřekl. Kamran není špatný brankář, s jeho přístupem v tréninku jsem byl spokojený, ale mužstvo ho úplně nevzalo. To byla chybička, protože jak nemáte v pořádku brankáře, tak mužstvo taky není po psychické stránce v pořádku.

Nahlodalo tým smolné vyřazení z třetího předkola Evropské ligy s albánským Korcë?

Nemyslím si. My jsme nebyli kondičně ani hlavou úplně připravení na to, že budeme hrát Evropskou ligu. Hráli jsme v ní dobrý fotbal, dobře jsme odhadli jedenáct hráčů, kteří nastupovali v základu, jenže potíže nastaly v úvodu ligy. V prvním zápase s Olomoucí jsme sehráli špatnou první půli, protože jsme měli v nohách zápasy Evropské ligy. V druhé si vytvořili tři obrovské šance, ale nakonec prohráli 1:2. Hráči, kteří dávali góly, se nám navíc zranili. Tam nastal zlom. Před utkáním s Libercem jsme ztratili ještě Radu, čímž se rozpadla kostra týmu.

Proč se v lize střelecky tolik neprosazoval kanonýr Jan Chramosta, který zkraje sezóny zářil?

Honza je gólový hráč, ale měl dvě zranění po sobě a strašně dlouho trvalo, než se dal zase dohromady. Limitovalo ho to.

V posledních třech kolech vám ze zdravotních důvodů chyběl i se šesti góly nejlepší střelec Golgol Mebrahtu, kterému v červnu vyprší kontrakt. Jednali jste s ním o jeho prodloužení?

Novou smlouvu zatím podepsat nechtěl. Uvidíme, co bude dál...

V lize se vám příliš nedařilo, ale dokázali jste postoupit do čtvrtfinále Mol Cupu a na jaře tak můžete zabojovat o start v Evropské lize...

Máme z něj teď opravdu větší šanci dostat se do Evropské ligy, ale třeba se nám v lize podaří nějaká vítězná série a skočíme ještě dopředu. Chceme určitě do první poloviny tabulky.

Na jakých postech chcete tým doplnit?

Stáhli jsme si hráče, kteří byli na hostování ve druhé lize, ať už jsou to Křapka, Kateřiňák, Ladra nebo Král. Snažíme se tvořit nový tým hlavně z boleslavských hráčů. Samozřejmě když budeme vědět, že máme někde problém, budeme ho řešit. Hodně si slibujeme také od obránce Aleksandra Šušnjara, který přišel z Teplic a má naději dostat se i do kádru Austrálie pro mistrovství světa.

Na podzim jste vykonával současně i funkci generálního sportovního manažera, od ledna už ale budete pouze hlavním trenérem. Co říkáte na tuhle změnu?

Nemění se pro mě vůbec nic. Tohle je akorát název něčeho. Nového manažera Jardu Bílka znám. Jsem rád, že je tady, protože nám pomůže v některých věcech, které potřebujeme. Bude objíždět, sledovat a komunikovat s hráči. Spolupráce bude dobrá.