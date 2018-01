Lvíče vyráží do světa. Jablonecký Mihálik přestupuje do Alkmaaru

Člen reprezentační jedenadvacítky vyráží do světa. Fotbalový útočník Ondřej Mihálik přestoupil z Jablonce do Alkmaaru. Dvacetiletý hráč podepsal s třetím týmem nizozemské ligy smlouvu do června 2022. „Obrovský posun v kariéře. Je to ještě hodně čerstvé a sžívám se s tím. Dostávám další motivaci a čeká mě ještě tvrdší práce. Doufám, že se zadaří a třeba zase z Alkmaaru postoupím o nějaký level výš,“ říká o svém transferu.