Slovácko posílil nejlepší střelec gruzínské ligy

"Jsme se Sicharulidzem domluvení na podmínkách smlouvy. Začátkem týdne by se měly dotáhnout všechny administrativní záležitosti včetně zdravotní prohlídky. Pak by již nic nemělo bránit tomu, aby se hráč připojil k týmu a odcestoval na herní soustředění do Turecka," uvedl na klubových stránkách sportovní ředitel Slovácka Stanislav Levý.

Sicharulidze bude druhou posilou po podzimu čtrnáctého klubu ligové tabulky. Minulý týden Slovácko získalo devatenáctiletého středopolaře Dominika Janoška ze Zbrojovky Brno.